Tổng thống Ukraine cam kết thúc đẩy hợp tác an ninh với Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 4/4, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc gặp với Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan tại Istanbul, trong bối cảnh Kyiv tìm cách phát huy kinh nghiệm tác chiến và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tại Istanbul. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra một ngày sau khi tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdoğan điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã cáo buộc Kyiv âm mưu nhắm mục tiêu vào đường ống dẫn khí đốt giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn cũng cung cấp khí đốt cho một số quốc gia châu Âu.

Phát biểu sau cuộc hội đàm, Tổng thống Zelensky cho biết, hai bên đã nhất trí về “những bước tiến mới” trong hợp tác an ninh, đồng thời các nhóm công tác sẽ sớm hoàn tất các nội dung chi tiết. Theo ông, các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm chia sẻ chuyên môn, công nghệ và kinh nghiệm thực tiễn mà Ukraine tích lũy được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về triển vọng hợp tác trong các dự án năng lượng, đặc biệt là phát triển cơ sở hạ tầng và khai thác khí đốt chung.

Hai nhà lãnh đạo Ukraine và Thổ Nhĩ Kỹ đã thảo luận về triển vọng hợp tác trong các dự án năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng và khai thác khí đốt chung. Ảnh: The Defensewatch.

Về phần mình, Tổng thống Erdoğan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục ủng hộ các nỗ lực đối thoại nhằm chấm dứt xung đột, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh hàng hải tại Biển Đen cũng như duy trì ổn định nguồn cung năng lượng.

Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ lâu duy trì quan hệ với cả hai bên và từng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giai đoạn đầu năm 2022. Những nỗ lực thúc đẩy đối thoại tiếp tục được nối lại trong thời gian gần đây với sự tham gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh an ninh hàng hải tại Biển Đen xuất hiện nhiều rủi ro. Gần đây, một thiết bị không người lái trên biển đã va chạm với tàu chở dầu gần eo biển Bosphorus, gây nổ và làm gia tăng lo ngại về an toàn vận tải trong khu vực. Ngoài ra Kyiv cho biết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với các mối đe dọa công nghệ cao, trong đó có máy bay không người lái.

Thu Uyên

Nguồn:Reuters.