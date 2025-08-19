Tổng thống Trump-Putin điện đàm sau cuộc gặp tại Nhà Trắng

Ngày 19/8, giới chức nhiều nước đều bày tỏ lạc quan về tiến trình đàm phán gần đây về xung đột Ukraine và kỳ vọng thỏa thuận sẽ sớm đạt được.

Trong một tuyên bố, trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống nước này Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã ủng hộ việc tiếp tục đàm phán trực tiếp giữa các phái đoàn Nga và Ukraine trong cuộc điện đàm diễn ra sau cuộc gặp của ông Trump với các nhà lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng.

Theo ông Ushakov, hai tổng thống cũng đã thảo luận ý tưởng tăng số lượng đại diện tham gia đàm phán.

Mô tả cuộc điện đàm là “thẳng thắn và mang tính xây dựng,” ông Ushakov cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí duy trì liên lạc chặt chẽ về vấn đề Ukraine cũng như các chủ đề cấp bách khác trong chương trình nghị sự quốc tế và song phương.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington kỳ vọng một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine có thể đạt được tại cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Mỹ, Nga và Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, ông Rubio nêu rõ các bên đang nỗ lực sắp xếp cuộc gặp chưa từng có tiền lệ này.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết thêm Washington đang phối hợp với các đồng minh châu Âu và các nước ngoài khu vực nhằm đưa ra các bảo đảm an ninh cho Ukraine.

Về phần mình, trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tái khẳng định Kiev sẵn sàng nỗ lực để đạt được hòa bình, cũng như tuyên bố sẵn sàng gặp trực tiếp Tổng thống Nga để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, truyền thông quốc tế đưa tin Ukraine đã cam kết mua vũ khí của Mỹ, với tổng trị giá 100 triệu USD, do châu Âu tài trợ. Đây là một phần trong thỏa thuận nhằm nhận được bảo đảm an ninh từ Mỹ nếu đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.

Bên cạnh đó, Ukraine và Mỹ cũng sẽ ký kết một thỏa thuận trị giá 50 tỷ USD để sản xuất máy bay không người lái với các công ty Ukraine.

Cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte nhận định cuộc gặp giữa Tổng thống Trump với Tổng thống Zelensky cùng các đối tác châu Âu và NATO khác đã rất thành công.

Ông Rutte tiết lộ trong cuộc gặp, các nhà lãnh đạo đã không đề cập đến việc Ukraine gia nhập NATO song thảo luận các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự Điều 5 của Hiệp ước NATO, mà không cần Kiev gia nhập khối này. Theo Điều 5 của Hiệp ước, mọi cuộc tấn công nhằm vào một thành viên sẽ được coi là tấn công vào toàn khối. Cũng theo ông Rutte, không có thảo luận nào về việc triển khai quân đội trên bộ.

Trước đó vào chiều 18/8 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Zelensky tại Nhà Trắng trong khoảng 1 giờ đồng hồ, trong nỗ lực sớm chấm dứt xung đột theo những điều kiện có thể chấp nhận được đối với cả Nga và Ukraine.

Sau đó, hai tổng thống đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu để hướng tới một bước đột phá trong cuộc xung đột mà chính ông Trump đã cảnh báo có thể bùng phát thành Chiến tranh thế giới thứ ba nếu tiếp tục kéo dài./.

Theo TTXVN