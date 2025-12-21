CEO hãng Tesla Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản ròng vượt 700 tỷ USD

Ngày 20/12, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành hãng Tesla Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử đạt giá trị tài sản ròng vượt mốc 700 tỷ USD, sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware ra phán quyết khôi phục gói quyền chọn cổ phiếu của ông tại Tesla.

Gói thù lao bằng cổ phiếu đã được Tesla phê duyệt cho ông Musk từ năm 2018, hiện được định giá khoảng 139 tỷ USD. Gói thù lao này từng bị một tòa án cấp dưới hủy bỏ vào năm 2024 với nhận định là “khó có thể tưởng tượng được” về quy mô và mức độ ưu đãi. Tuy nhiên, tòa án tối cao cho rằng phán quyết trước đó là không phù hợp và gây bất công cho ông Musk.

Theo Reuters, gói thù lao năm 2018 ban đầu được định giá khoảng 56 tỷ USD và gắn chặt với các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Tesla. Việc khôi phục gói quyền chọn này đã tạo ra cú hích lớn đối với giá trị tài sản cá nhân của ông Musk, đưa ông lên một vị thế chưa từng có trong giới siêu giàu toàn cầu với tài sản ròng ở mức 749 tỷ USD vào cuối ngày 20/12.

Trước đó chỉ vài ngày, tỉ phú Elon Musk đã trở thành người đầu tiên vượt mốc 600 tỷ USD tài sản ròng, sau các thông tin cho rằng SpaceX – công ty hàng không vũ trụ do ông sáng lập – có khả năng tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). SpaceX hiện được đánh giá là một trong những doanh nghiệp tư nhân giá trị nhất thế giới.

Tháng 11 vừa qua, các cổ đông của Tesla cũng đã thông qua một kế hoạch thù lao mới dành cho ông Musk với tổng giá trị lên tới 1.000 tỷ USD, được xem là gói thù lao doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử. Quyết định này phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với tầm nhìn dài hạn của ông Musk trong việc chuyển đổi Tesla từ một nhà sản xuất xe điện thành một tập đoàn công nghệ hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và robot.

Theo bảng xếp hạng của Forbes, khối tài sản hiện tại của tỉ phú Elon Musk đã vượt xa người đứng thứ hai là đồng sáng lập hãng Google Larry Page, với khoảng cách gần 500 tỷ USD. Khoảng cách này cho thấy mức độ tập trung tài sản chưa từng có trong lịch sử kinh doanh hiện đại.

Tỉ phú Elon Musk hiện không chỉ giữ vai trò trung tâm trong Tesla và SpaceX, mà còn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng và quốc phòng. Cột mốc tài sản ròng vượt mức 700 tỷ USD không chỉ đánh dấu một kỷ lục cá nhân, mà còn phản ánh sự biến động mạnh mẽ của thị trường công nghệ và vai trò ngày càng lớn của các doanh nhân công nghệ trong nền kinh tế toàn cầu.

Ngọc Liên

Reuters