Tổng thống Zelensky: Không thể tiến hành bầu cử ở các khu vực Ukraine bị chiếm đóng

Ngày 20/12, trong cuộc họp báo chung tại Kyiv với Thủ tướng Bồ Đào Nha Luís Montenegro, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng các khu vực đang bị lực lượng Nga kiểm soát tạm thời sẽ không diễn ra bất kỳ hoạt động bầu cử nào, khẳng định quyền tự quyết của Ukraine trong việc tổ chức các cuộc bầu cử trên toàn lãnh thổ hợp pháp của mình.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyiv Post.

Tổng thống Zelensky tái khẳng định quan điểm rằng mọi cuộc bầu cử tại Ukraine chỉ có thể diễn ra khi điều kiện an ninh được bảo đảm. Theo ông, tổ chức bầu cử trong bối cảnh chiến sự không chỉ là câu chuyện kỹ thuật mà là bài toán về tính hợp pháp, khả năng tiếp cận của cử tri và mức độ an toàn tối thiểu để bảo đảm quyền công dân.

Cùng với lập trường về an ninh và phạm vi bỏ phiếu, ông Zelensky cho biết Ukraine đã bắt đầu những bước chuẩn bị ban đầu để tạo điều kiện cho công dân ở nước ngoài tham gia bầu cử, trong đó Ngoại trưởng Ukraine được giao triển khai công tác chuẩn bị hạ tầng cơ sở. Đây được xem là động thái nhằm tính đến thực tế hàng triệu người Ukraine đang sống, làm việc hoặc tị nạn ở nhiều quốc gia và nếu bầu cử diễn ra, khối cử tri này sẽ đóng vai trò đáng kể.

Trước đó, ngày 15/12, nhà lãnh đạo Ukraine đã đề nghị Quốc hội soạn thảo dự luật cho phép tổ chức bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp dụng thiết quân luật. Dự thảo được nhắc tới đặt mục tiêu tổ chức bầu cử trong vòng 60 ngày, theo logic tương tự quy trình bầu cử Tổng thống sớm. Ngay cả những người tham gia soạn thảo cũng được cho là bắt đầu băn khoăn về việc có nên hoàn tất đạo luật này hay không, trong bối cảnh các điều kiện thực tế vẫn còn nhiều rủi ro và tranh cãi.

Tổng thống Ukraine đề nghị Quốc hội soạn thảo dự luật cho phép tổ chức bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp dụng thiết quân luật. Ảnh: ConstitutionNet.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ “xem xét” việc cung cấp bảo đảm an ninh cho một cuộc bầu cử tiềm năng, đồng thời đặt điều kiện về quyền tham gia bỏ phiếu của người dân tại các khu vực tạm thời bị Nga chiếm đóng.

Về phần mình, Tổng thống Donald Trump từng gợi ý đã đến lúc người dân Ukraine cần được đi bỏ phiếu. Nhiệm kỳ của ông Zelensky trên thực tế đã kết thúc từ ngày 20/5/2024, nhưng bầu cử không được tổ chức do thiết quân luật và lệnh tổng động viên vẫn được áp dụng trên toàn quốc.

Thanh Giang

Nguồn: RBC‐Ukraine.