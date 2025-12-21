Nhật Bản và Trung Á thông qua Tuyên bố Tokyo, mở ra khuôn khổ hợp tác chiến lược mới

Ngày 20/12, Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản – Trung Á (CAJAD) lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Tokyo, đánh dấu bước nâng cấp quan trọng của cơ chế hợp tác được khởi xướng từ năm 2004. Hội nghị do Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống năm quốc gia Trung Á gồm Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan và Tajikistan.

Hội nghị thượng đỉnh Đối thoại Nhật Bản – Trung Á (CAJAD) lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Euronews

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Takaichi hoan nghênh chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Trung Á, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chính trị và chiến lược của việc CAJAD được nâng lên cấp thượng đỉnh trong bối cảnh môi trường quốc tế xung quanh khu vực Trung Á đã có nhiều biến chuyển sâu sắc trong hơn hai thập kỷ qua. Theo bà, vai trò và tầm quan trọng của Trung Á trên trường quốc tế ngày càng gia tăng, đòi hỏi các khuôn khổ hợp tác phải được làm mới và mở rộng về chiều sâu.

Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản chỉ rõ ba đặc điểm nổi bật làm nên vị thế ngày càng quan trọng của Trung Á: vị trí địa chính trị chiến lược, đóng vai trò cầu nối giữa châu Âu và châu Á; ý nghĩa then chốt đối với an ninh kinh tế toàn cầu nhờ nguồn tài nguyên năng lượng và khoáng sản dồi dào; cùng tiềm năng phát triển lớn thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế và dân số cao.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Euronews

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng Takaichi tuyên bố khởi động Sáng kiến Tokyo CAJAD, nhằm hỗ trợ nâng cao và đa dạng hóa cơ cấu công nghiệp của năm nước Trung Á, đồng thời thúc đẩy mô hình hợp tác cùng có lợi, bền vững giữa Nhật Bản và khu vực. Nhật Bản cũng đặt mục tiêu triển khai các dự án kinh doanh với tổng giá trị khoảng 3.000 tỷ Yen (tương đương 19 tỷ USD) tại Trung Á trong vòng 5 năm tới, qua đó góp phần củng cố nền tảng hợp tác kinh tế dài hạn.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Nhật Bản và các nước Trung Á đã thông qua Tuyên bố chung cấp cao CAJAD (Tuyên bố Tokyo), tái khẳng định cam kết làm sâu sắc quan hệ đối tác toàn diện, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, cùng có lợi và phát triển bền vững. Đồng thời, hơn 150 văn kiện hợp tác đã được công bố, với sự tham gia của cả khu vực công và tư, cho thấy động lực mới và thực chất trong quan hệ Nhật Bản – Trung Á trong giai đoạn tới.

Vân Bình

Nguồn: Euronews