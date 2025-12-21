CHDCND Triều Tiên: Tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Nhật Bản cần bị kiềm chế

Hãng thông tấn nhà nước CHDCND Triều Tiên KCNA ngày 21/12 đưa tin, Triều Tiên cho rằng tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Nhật Bản cần phải được “kiềm chế triệt để”.

Hãng thông tấn KCNA dẫn lời bình luận của một quan chức ngoại giao Triều Tiên cho biết, Nhật Bản đang thể hiện rõ ý định sở hữu vũ khí hạt nhân bằng cách tuyên bố cần xem xét lại ba nguyên tắc phi hạt nhân bao gồm không sở hữu, không sản xuất và không cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ.

Triều Tiên cho rằng những phát biểu như vậy phản ánh sự thay đổi nguy hiểm trong tư duy an ninh của Nhật Bản, đồng thời cảnh báo điều này có thể làm gia tăng bất ổn tại khu vực Đông Bắc Á.

Truyền thông Triều Tiên cũng cho rằng, các bình luận liên quan đến vũ khí hạt nhân tại Nhật Bản xuất hiện rõ nét hơn sau khi Mỹ chấp thuận đề nghị của Hàn Quốc về việc xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân – một bước đi được coi là làm thay đổi cán cân an ninh trong khu vực.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Theodore Roosevelt (CVN-71) và tàu khu trục EGIS của Mỹ. Ảnh: News1

Trước đó, hồi tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã phê chuẩn việc Hàn Quốc xây dựng một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, sau chuyến thăm của ông tới Seoul để dự hội nghị thượng đỉnh về các thỏa thuận thương mại với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Động thái này đã thu hút sự chú ý rộng rãi của các nước trong khu vực, trong đó có Triều Tiên và Nhật Bản.

Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản đã nhanh chóng tái khẳng định lập trường lâu nay không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Các quan chức Tokyo nhấn mạnh rằng ba nguyên tắc phi hạt nhân vẫn là nền tảng trong chính sách an ninh của Nhật Bản, bất chấp những tranh luận nội bộ xuất phát từ môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Trước đó, một quan chức giấu tên cho biết Nhật Bản cần vũ khí hạt nhân vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi, nhưng thừa nhận rằng động thái như vậy sẽ gặp khó khăn về mặt chính trị.

Tháng trước, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã gây tranh cãi về lập trường của mình khi từ chối cho biết, liệu có bất kỳ thay đổi nào đối với ba nguyên tắc này khi chính phủ của bà xây dựng chiến lược quốc phòng mới vào năm tới hay không.

Cựu bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 21/12 cho biết, Nhật Bản cần thảo luận về tương lai của các nguyên tắc phi hạt nhân của mình. Đề cập đến việc Nhật Bản phụ thuộc vào “ô hạt nhân” của Mỹ, ông Onodera, người hiện đứng đầu hội đồng nghiên cứu an ninh của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền đã nhấn mạnh việc thảo luận xem có nên tiến hành xem xét lại vấn đề này hay không.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Scmp.com