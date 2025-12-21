Ấn Độ: Không quốc gia nào đủ sức “định đoạt” trật tự thế giới

Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar vừa đưa ra nhận định, trật tự chính trị và kinh tế toàn cầu đang chuyển dịch rõ rệt sang mô hình đa cực, với sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực thay vì sự chi phối của một vài quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng không quốc gia nào, dù sở hữu sức mạnh đến đâu, có thể áp đặt ý chí của mình trên mọi vấn đề, trong bối cảnh trật tự kinh tế - chính trị toàn cầu trải qua những biến đổi sâu sắc.

Ngoại trưởng Ấn Độ nhận định việc tăng cường hợp tác với Mỹ, Trung Quốc đặt ra nhiều thách thức mới, trong khi quan hệ với Nga cũng trở nên khó khăn hơn do tác động từ xung đột Ukraine. Ảnh: Orfonline.

Phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Pune, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar cho rằng việc tăng cường hợp tác với Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump mang lại những cơ hội mới, song đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức trong cân bằng lợi ích và kỳ vọng song phương. Song song với đó, quản lý quan hệ với Trung Quốc tiếp tục là bài toán phức tạp, đòi hỏi Ấn Độ vừa duy trì đối thoại, vừa bảo vệ các lợi ích cốt lõi trong một môi trường cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt.

Đối với Nga, Ngoại trưởng Jaishankar thẳng thắn nhìn nhận quan hệ song phương đang chịu sức ép lớn từ xung đột Ukraine và những lời kêu gọi quốc tế yêu cầu Ấn Độ thu hẹp mức độ gắn kết với Moscow. Thực tế này, theo ông, phản ánh rõ những giới hạn và ràng buộc mới mà các quốc gia phải đối mặt trong bối cảnh trật tự toàn cầu phân mảnh.

Ở chiều ngược lại, châu Âu được New Delhi xác định là đối tác then chốt. Ngoại trưởng Jaishankar khẳng định Liên minh châu Âu (EU) giữ vai trò quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa quan hệ của Ấn Độ, với các cuộc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) đang đạt được những bước tiến đáng kể, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn.

Từ góc nhìn rộng hơn, ông nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự nổi lên của nhiều trung tâm quyền lực, kéo theo cạnh tranh tất yếu và hình thành trạng thái cân bằng mới. Quyền lực trong kỷ nguyên hiện đại không còn thuần túy là sức mạnh quân sự, mà được cấu thành từ thương mại, năng lượng, tài nguyên, công nghệ và nguồn nhân lực. Trong bối cảnh đó, không một cường quốc nào đủ khả năng chi phối trật tự quốc tế một cách tuyệt đối.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: Times of India.

Ngoại trưởng Jaishankar ví thế giới hiện nay như một kỷ nguyên của “chính trị liên minh”, nơi các quốc gia linh hoạt điều chỉnh quan hệ theo từng vấn đề cụ thể. Trước thực tế đó, ông khẳng định Ấn Độ theo đuổi cách tiếp cận đa cực thực dụng: linh hoạt trong sách lược, nhưng nhất quán ở nguyên tắc tối thượng là đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Thanh Giang

Nguồn: The Times of India, Economic Times.