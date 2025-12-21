Australia cử hành Ngày Tưởng niệm quốc gia, tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi

Ngày 21/12, Australia đã cử hành Ngày Tưởng niệm quốc gia tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố nhằm vào cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney) xảy ra một tuần trước. Trong khi đó, Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố tiến hành một cuộc rà soát toàn diện đối với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo của nước này trước những thách thức an ninh ngày càng phức tạp.

Quốc kỳ tại các tòa nhà chính phủ Australia được treo rủ trong Ngày Tưởng niệm quốc gia 21/12, tưởng nhớ các nạn nhân vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh: Australianaflags.

Theo tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Australia, Ngày Tưởng niệm 21/12, trùng với ngày cuối cùng của lễ hội ánh sáng Hanukkah, được tổ chức nhằm tưởng nhớ 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đồng thời thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái.

Quốc kỳ tại các tòa nhà chính phủ được treo rủ và một phút mặc niệm đã được tiến hành vào lúc 18h47 giờ địa phương (14h47 giờ Việt Nam) – thời điểm vụ tấn công bắt đầu. Một buổi lễ tưởng niệm tại bãi biển Bondi cũng được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát vũ trang. Những bó hoa, nến và thôngđiệp viết tay tiếp tục được đặt dọc bờ biển, tạo nên một không gian tưởng niệm lặng lẽ tại một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của đất nước.

Người dân Australia đặt hoa và nến tại Bondi Pavilion để tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng. Ảnh: AFP.

Trong tuyên bố cùng ngày, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết cuộc rà soát sắp tới, do một cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Australia đứng đầu, sẽ đánh giá liệu cảnh sát liên bang và các cơ quan tình báo đã có “đầy đủ thẩm quyền, cơ cấu, quy trình và cơ chế chia sẻ thông tin” để bảo đảm an toàn cho người dân hay chưa. Ông nhấn mạnh vụ tấn công cho thấy môi trường an ninh của Australia đang thay đổi nhanh chóng và đòi hỏi phản ứng hiệu quả hơn từ các cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều tối 14/12, hai tay súng, đồng thời là hai cha con, gồm Sajid Akram, 50 tuổi và Naveed Akram, 24 tuổi, đã nổ súng vào đám đông tham dự lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái ven biển Bondi, khiến 15 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát cho biết các tay súng bị tình nghi chịu ảnh hưởng từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Đây được xem là vụ tấn công nghiêm trọng nhất trong chuỗi các vụ việc mang tính bài Do Thái tại Australia kể từ khi xung đột tại dải Gaza bùng phát vào tháng 10/2023.

Ngọc Liên

Reuters.