Truyền thông Mỹ: Israel sắp đề xuất các phương án tấn công Iran

Truyền thông Mỹ ngày 20/12 đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ cuối tháng này, Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đề xuất với Mỹ phương án tập kích Iran một lần nữa, vì lo ngại Tehran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo.

Khói bốc lên từ một địa điểm tại thủ đô Tehran của Iran sau vụ không kích của Israel ngày 13 tháng 6 năm 2025. Ảnh: AFP.

Đài NBC News dẫn lời một số nguồn tin cho biết các quan chức Israel lo ngại rằng Iran đang mở rộng chương trình sản xuất tên lửa đạn đạo – vốn đã bị thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel hồi đầu năm nay và đang chuẩn bị báo cáo với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các phương án có thể tấn công Iran thêm một lần nữa.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ đề xuất với Tổng thống Donald Trump phương án tập kích Iran một lần nữa. Ảnh: Getty Images.

Các nguồn tin cho biết, giới chức Israel cũng lo ngại Iran đang tái thiết các cơ sở làm giàu uranium từng bị Mỹ không kích hồi tháng Sáu. Tuy nhiên, họ đánh giá rằng những nỗ lực của Iran nhằm khôi phục các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như sửa chữa hệ thống phòng không đã bị tê liệt là những mối quan ngại cấp bách hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp nhau vào cuối tháng này tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump ở bang Florida. Theo các nguồn tin, tại cuộc gặp này, ông Netanyahu được cho là sẽ thuyết phục ông Trump rằng việc Iran mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo đang tạo ra một mối đe dọa, có thể đòi hỏi phải có hành động nhanh chóng.

Theo nguồn tin của NBC, ông Netanyahu cho rằng các hành động của Iran không chỉ gây nguy hiểm cho Israel mà còn cho toàn bộ khu vực, bao gồm cả lợi ích của Mỹ. Nhà lãnh đạo Israel dự kiến sẽ trình bày với ông Trump các lựa chọn để Mỹ tham gia trực tiếp hoặc hỗ trợ bất kỳ chiến dịch quân sự mới nào.

Chính phủ Israel từ chối bình luận về thông tin này. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng từng khẳng định Mỹ sẽ có hành động tương xứng nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân. Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết: “Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và chính phủ Iran đã xác nhận đánh giá của chính phủ Mỹ rằng, Chiến dịch Midnight Hammer đã hoàn toàn phá hủy khả năng hạt nhân của Iran”. Bà nói thêm rằng tổng thống Trump đã nói rõ, nếu Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân, “cơ sở đó sẽ bị tấn công và bị xóa sổ”.

Thanh Vân

Nguồn NBC News, Caspianpost.