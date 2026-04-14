Mỹ chính thức phong tỏa eo biển Hormuz, gây sức ép lên Iran

Mỹ vừa chính thức bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa đường biển nhằm vào Iran tại eo biển Hormuz, động thái được cho là nhằm gia tăng sức ép và đối phó với “lá bài kiểm soát eo biển” của Tehran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên tiếp tục diễn biến phức tạp.

Mỹ phong tỏa Eo biển Hormuz, gia tăng sức ép lên Iran. Ảnh: Energychannel.

Phát biểu trong cuộc gặp với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Chúng tôi đã bắt đầu phong tỏa Iran từ 10 giờ sáng.”

Theo báo Wall Street Journal (WSJ), quân đội Mỹ đã triển khai hơn 15 tàu chiến tới eo biển Hormuz để thực hiện chiến dịch này. Các tàu khu trục Aegis của Mỹ, bao gồm USS Frank E. Petersen và USS Michael Murphy, đã tiến vào eo biển từ ngày 11.

Lệnh phong tỏa nhằm vào tất cả các tàu thuyền ra vào các cảng và khu vực ven biển của Iran. Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ cảnh báo: “Các tàu đi vào hoặc rời khỏi khu vực phong tỏa mà không có sự cho phép của quân đội Mỹ sẽ bị chặn lại, buộc chuyển hướng hoặc bị bắt giữ.”

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social cùng ngày, Tổng thống Donald Trump viết: “Chúng tôi đã phá hủy 158 tàu hải quân Iran,” đồng thời nhấn mạnh “bất kỳ tàu cao tốc nào còn lại tiếp cận khu vực phong tỏa sẽ bị loại bỏ ngay lập tức.” Tuy nhiên, ông cho biết các tàu từ những quốc gia khác ngoài Iran vẫn có thể đi qua Hormuz nếu sử dụng các cảng của nước thứ ba.

Iran đã lập tức lên án động thái này. Trong một tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cảnh báo: “Nếu các ông chiến đấu, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu,” cho thấy lập trường đáp trả cứng rắn.

Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng phát tín hiệu về khả năng đáp trả quân sự, nhấn mạnh rằng mọi động thái quân sự tại Hormuz có thể bị coi là hành động vi phạm thỏa thuận và sẽ bị xử lý mạnh mẽ.

Mỹ phong tỏa hàng hải Iran, rủi ro địa chính trị phủ bóng thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh: DW.

Các nhà phân tích cho rằng khả năng xảy ra va chạm trực tiếp trở lại giữa Mỹ và Iran tại Eo biển Hormuz đang gia tăng. Nếu thời hạn ngừng bắn còn lại, kéo dài đến ngày 21/4, bị phá vỡ, căng thẳng có thể leo thang thành “vòng đối đầu thứ hai”.

Tuy nhiên, một số ý kiến khác lại nhận định lệnh phong tỏa của Mỹ có thể là “lá bài gây sức ép” nhằm củng cố vị thế đàm phán, thay vì nhằm kích hoạt xung đột quân sự. Thực tế, trong cuộc họp tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Chúng tôi đã nhận được liên lạc từ phía bên kia (Iran), và họ rất mong muốn đạt được một thỏa thuận.”

Thúy Hà

Nguồn: Chosun