Chiến trường Trung đông leo thang, kho vũ khí chiến lược của Mỹ chịu sức ép lớn

Xung đột giữa Mỹ và Iran đang ở tuần thứ sáu với cường độ gia tăng, kéo theo áp lực lớn đối với năng lực quân sự và hậu cần của Washington. Trong bối cảnh này, Mỹ được cho là đang đẩy mạnh sử dụng các loại vũ khí tấn công tầm xa nhằm duy trì ưu thế trên không.

Tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER. Ảnh: Không quân Mỹ.

Theo một số nguồn tin, Washington đã điều chuyển lượng lớn tên lửa hành trình tàng hình JASSM từ các kho dự trữ toàn cầu về khu vực Tây Á. Đây là loại vũ khí có tầm bắn khoảng 1.000 km, được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu kiên cố mà không cần máy bay xâm nhập sâu vào không phận đối phương.

Tính đến nay, hơn 1.000 tên lửa JASSM đã được sử dụng trong các đợt không kích nhằm vào Iran, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng kho dự trữ trước xung đột. Việc huy động quy mô lớn loại vũ khí này được đánh giá là chưa từng có, cho thấy chiến sự đang chuyển sang giai đoạn tiêu hao với yêu cầu cao về nguồn lực.

Song song với đó, Mỹ tiếp tục tái bố trí khí tài từ nhiều khu vực, bao gồm cả các kho dự trữ tại khu vực Thái Bình Dương và trong lãnh thổ Mỹ, nhằm bổ sung cho chiến trường Trung Đông. Tuy nhiên, quá trình này cũng khiến nguồn dự trữ vũ khí chiến lược bị thu hẹp đáng kể.

Tên lửa AGM-158 JASSM được lắp lên máy bay ném bom B-1 của Mỹ trước các đợt không kích nhằm vào Iran. Ảnh: AFP.

Các chuyên gia nhận định việc bổ sung lại số lượng tên lửa đã sử dụng có thể mất nhiều năm, do năng lực sản xuất hiện nay còn hạn chế. Dù có thể tăng tốc, sản lượng mỗi năm vẫn khó đáp ứng nhu cầu trong trường hợp xung đột kéo dài.

Trong khi đó, Iran vẫn duy trì khả năng triển khai tên lửa và thiết bị bay không người lái, buộc Mỹ và Israel phải liên tục sử dụng các hệ thống đánh chặn. Điều này tiếp tục làm gia tăng áp lực lên nguồn cung vũ khí phòng thủ.

Giới chức Mỹ cho biết các đợt tấn công đã làm suy yếu một phần năng lực phòng không của Iran, tạo điều kiện để mở rộng hoạt động trên không. Tuy nhiên, các sự cố gần đây, trong đó có việc một số máy bay quân sự Mỹ bị bắn hạ hoặc hư hại, cho thấy năng lực phòng thủ của Iran vẫn còn đáng kể. Trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, diễn biến hiện nay được đánh giá là phép thử lớn đối với cả sức bền chiến lược và năng lực công nghiệp quốc phòng của các bên liên quan.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, Wion.