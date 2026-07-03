Tổng thống Trump: Iran đã chấp nhận hầu hết yêu cầu của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Iran đã chấp nhận “gần như toàn bộ” các yêu cầu của Washington, đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn kênh CNBC ngày 2/7. Ảnh: CNBC.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đạt những kết quả tích cực sau thỏa thuận sơ bộ đạt được ngày 18/6. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Washington là bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chính quyền tại Tehran mà mong muốn giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng quan hệ giữa Washington và Tehran đang có những chuyển biến tích cực hơn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ sớm đạt được những bước tiến mới trong tiến trình đối thoại. Theo ông Trump, nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng có thể được cải thiện, trong đó có việc Iran tăng cường nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Mỹ.

Chính phủ Pakistan ttiết lộ Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo tại Doha (Qatar) dự kiến diễn ra từ ngày 4-9/7. Ảnh: AA.

Liên quan đến triển vọng đối thoại, các nguồn tin Chính phủ Pakistan tiết lộ với hãng thông tấn Anadolu rằng Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo tại Doha (Qatar) vào tuần thứ ba của tháng 7 nhằm tiếp tục triển khai Biên bản ghi nhớ Islamabad. Theo các nguồn tin, các nhà trung gian của Pakistan và Qatar đang duy trì liên lạc với hai bên để sớm nối lại đối thoại. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết các bên nhất trí tiếp tục thảo luận và sẽ sớm thống nhất thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sau lễ quốc tang của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Các nguồn tin cũng cho hay, Washington mong muốn triển khai song song các nội dung đã đạt đồng thuận với việc tiếp tục đàm phán những vấn đề còn khác biệt. Hai bên cũng được cho là đã đạt một số tiến triển trong vấn đề giải ngân khoảng 6 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar, song vẫn còn khác biệt về lộ trình thực hiện.

Về phía Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ “liên tục thể hiện sự coi thường đối với hòa bình và an ninh tại Tây Á”, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực rút ra bài học từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị tổ chức lễ quốc tang Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từ ngày 4-9/7.

Thanh Hằng

Nguồn: MEM. Democrata.