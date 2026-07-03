Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Tổng thống Trump: Iran đã chấp nhận hầu hết yêu cầu của Mỹ

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Iran đã chấp nhận “gần như toàn bộ” các yêu cầu của Washington, đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Tổng thống Trump: Iran đã chấp nhận hầu hết yêu cầu của Mỹ

Tin liên quan:

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho biết Iran đã chấp nhận “gần như toàn bộ” các yêu cầu của Washington, đồng thời khẳng định hai bên vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện.

Tổng thống Trump: Iran đã chấp nhận hầu hết yêu cầu của Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn kênh CNBC ngày 2/7. Ảnh: CNBC.

Trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Trump bày tỏ tin tưởng tiến trình đối thoại giữa Mỹ và Iran đang đạt những kết quả tích cực sau thỏa thuận sơ bộ đạt được ngày 18/6. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Washington là bảo đảm Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định Mỹ không theo đuổi mục tiêu thay đổi chính quyền tại Tehran mà mong muốn giải quyết các bất đồng thông qua đàm phán.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng quan hệ giữa Washington và Tehran đang có những chuyển biến tích cực hơn, đồng thời bày tỏ kỳ vọng hai bên sẽ sớm đạt được những bước tiến mới trong tiến trình đối thoại. Theo ông Trump, nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng, quan hệ kinh tế giữa hai nước cũng có thể được cải thiện, trong đó có việc Iran tăng cường nhập khẩu một số mặt hàng nông sản của Mỹ.

Tổng thống Trump: Iran đã chấp nhận hầu hết yêu cầu của Mỹ

Chính phủ Pakistan ttiết lộ Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo tại Doha (Qatar) dự kiến diễn ra từ ngày 4-9/7. Ảnh: AA.

Liên quan đến triển vọng đối thoại, các nguồn tin Chính phủ Pakistan tiết lộ với hãng thông tấn Anadolu rằng Mỹ và Iran có thể tiến hành vòng đàm phán trực tiếp tiếp theo tại Doha (Qatar) vào tuần thứ ba của tháng 7 nhằm tiếp tục triển khai Biên bản ghi nhớ Islamabad. Theo các nguồn tin, các nhà trung gian của Pakistan và Qatar đang duy trì liên lạc với hai bên để sớm nối lại đối thoại. Bộ Ngoại giao Pakistan cũng cho biết các bên nhất trí tiếp tục thảo luận và sẽ sớm thống nhất thời điểm tổ chức vòng đàm phán tiếp theo sau lễ quốc tang của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Các nguồn tin cũng cho hay, Washington mong muốn triển khai song song các nội dung đã đạt đồng thuận với việc tiếp tục đàm phán những vấn đề còn khác biệt. Hai bên cũng được cho là đã đạt một số tiến triển trong vấn đề giải ngân khoảng 6 tỷ USD tài sản của Iran đang bị phong tỏa tại Qatar, song vẫn còn khác biệt về lộ trình thực hiện.

Về phía Iran, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmaeil Baghaei cáo buộc Mỹ “liên tục thể hiện sự coi thường đối với hòa bình và an ninh tại Tây Á”, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực rút ra bài học từ cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran đang chuẩn bị tổ chức lễ quốc tang Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei từ ngày 4-9/7.

Thanh Hằng

Nguồn: MEM. Democrata.

Từ khóa:

#Iran #Tổng thống mỹ donald trump #Thỏa thuận #Đối thoại #Pakistan #Vũ khí hạt nhân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

EU đề xuất gói “Biện pháp Thương mại Tự chủ”, gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

EU đề xuất gói “Biện pháp Thương mại Tự chủ”, gỡ bỏ thuế quan cho hàng hóa xuất khẩu của Armenia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm tới khu vực Nam Caucasus, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã công bố gói biện pháp hỗ trợ kinh tế và thúc đẩy hợp tác sâu rộng dành cho Armenia, nhằm đóng góp vào sự ổn định và mở rộng cơ hội phát triển...
Mỹ thúc NATO chia sẻ trách nhiệm quốc phòng

Mỹ thúc NATO chia sẻ trách nhiệm quốc phòng

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhấn mạnh yêu cầu các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần gia tăng đóng góp ngân sách, nhằm thúc đẩy xu hướng chia sẻ gánh nặng tài chính một cách cân bằng hơn trong liên minh trước thềm...
Venezuela đối mặt với tình trạng khẩn cấp về y tế

Venezuela đối mặt với tình trạng khẩn cấp về y tế

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Một tuần sau khi trận động đất kép tàn phá Venezuela, giới chuyên gia y tế cảnh báo nước này đang đối mặt nguy cơ bùng phát khủng hoảng y tế, trong bối cảnh các ca chấn thương chưa được điều trị và nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm có thể trở...
Pháp thông qua Luật Quy hoạch Quân sự đến năm 2030

Pháp thông qua Luật Quy hoạch Quân sự đến năm 2030

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Quốc hội Pháp mới đây đã thông qua Luật Quy hoạch Quân sự đến năm 2030, theo đó nâng tổng ngân sách quốc phòng giai đoạn 2024-2030 lên 436 tỷ euro nhằm tăng cường năng lực quân sự và đáp ứng các thách thức an ninh mới.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh