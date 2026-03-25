Tổng thống Mỹ tuyên bố Iran chấp nhận “không hạt nhân”, Tehran chưa lên tiếng xác nhận

Ngày 24/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã chấp nhận yêu cầu then chốt của Washington là không phát triển vũ khí hạt nhân, coi đây là điều kiện để chấm dứt chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Hindu.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump khẳng định: “Họ sẽ không tiếp tục làm giàu urani”. Đề cập tới các yêu cầu của Washington, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết: “Họ không thể sở hữu một số thứ. Bạn biết đó là những gì. Tôi không cần phải liệt kê lại”. Tuy nhiên, phía Iran chưa xác nhận thông tin này và tiếp tục bác bỏ việc đang đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Ở chiều ngược lại, Bộ Tổng tham mưu Iran cho rằng cần sớm hình thành một liên minh giữa các quốc gia trong khu vực nhằm bảo đảm an ninh và thúc đẩy hợp tác quân sự tại Trung Đông, không có sự tham gia của Mỹ và Israel. Cơ quan này nhận định “thời điểm đã chín muồi” để thiết lập một khuôn khổ hợp tác như vậy, đồng thời nhấn mạnh, các quốc gia trong khu vực không cần một quốc gia đặt an ninh và lợi ích của Israel lên trên hết, đồng thời chỉ “nhìn vào nguồn tài nguyên mà các nước trong khu vực đang sở hữu”.

Trong khi đó, Israel bác bỏ thông tin liên quan đến các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran. Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon khẳng định nước này không tham gia vào bất kỳ cuộc đàm phán nào được cho là sẽ diễn ra trong thời gian tới, đồng thời cho biết các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vẫn tiếp tục và “chưa hoàn tất toàn bộ mục tiêu đề ra”.

Cùng ngày, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã công bố thương vong do xung đột. Theo đó, có 290 binh sĩ Mỹ bị thương trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, trong đó phần lớn đã trở lại làm nhiệm vụ. Ngoài ra, 13 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng do các đòn đáp trả bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông gia tăng, các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được đẩy mạnh nhằm thúc đẩy đối thoại và hạ nhiệt tình hình. Ngày 24-3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, nhấn mạnh cần giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán, không sử dụng vũ lực. Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan tận dụng cơ hội, sớm khởi động tiến trình hòa đàm, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy ngừng bắn và duy trì ổn định khu vực trên lập trường khách quan. Phía Iran cho biết eo biển Hormuz vẫn duy trì hoạt động hàng hải an toàn đối với các tàu không thuộc các bên đang xung đột với nước này.

Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Iran tham gia đàm phán với thiện chí nhằm chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Iraq thông báo sẽ triệu tập đại diện ngoại giao của Mỹ và Iran sau các vụ tấn công gây thương vong, đồng thời để ngỏ khả năng đáp trả.

Song song, các nỗ lực ngoại giao đa phương được thúc đẩy. Ai Cập tăng cường trao đổi với các đối tác khu vực và quốc tế, nhấn mạnh đối thoại là giải pháp then chốt để kiểm soát tình hình. Một số nguồn tin cho biết khả năng nối lại tiếp xúc giữa Mỹ và Iran cũng đang được cân nhắc.

Trong khi đó, Anh và các đồng minh được cho là đang xem xét các biện pháp bảo đảm an ninh hàng hải tại Hormuz, bao gồm hộ tống tàu thương mại và triển khai phương tiện rà phá thủy lôi.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Reuters.