Tổng thống Trump công bố chiến lược chống khủng bố quốc gia mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/5 đã ký ban hành chiến lược chống khủng bố quốc gia mới, trong đó mở rộng trọng tâm từ các tổ chức cực đoan Hồi giáo sang các băng đảng ma túy xuyên quốc gia tại Tây Bán cầu và các phong trào cực đoan trong nước mà chính quyền gọi là “các nhóm chính trị bạo lực mang khuynh hướng thế tục”.

Chiến lược mới được xem là sự thay đổi đáng kể so với định hướng chống khủng bố trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump cũng như cách tiếp cận dưới thời chính quyền tiền nhiệm Joe Biden. Phát biểu với báo giới, Giám đốc cấp cao phụ trách chống khủng bố tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Sebastian Gorka cho biết chính quyền coi trọng việc đối phó cả về mặt tư tưởng lẫn các hoạt động bạo lực có động cơ chính trị.

Theo ông Gorka, chiến lược mới nhấn mạnh nguy cơ từ các phong trào cực đoan cánh tả, trong đó có Antifa. Chính quyền Mỹ cho rằng các nhóm sử dụng bạo lực vì mục đích chính trị đều có thể bị coi là mối đe dọa an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, một số tổ chức nghiên cứu tại Mỹ cho rằng các số liệu trong nhiều năm qua cho thấy các vụ tấn công do phần tử cực hữu gây ra vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn đáng kể so với các vụ việc liên quan đến cực đoan cánh tả. Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố năm ngoái cho biết các phần tử cực hữu đã thực hiện 152 vụ tấn công tại Mỹ trong vòng một thập niên qua, khiến 112 người thiệt mạng.

Chiến lược mới cũng tiếp tục ưu tiên chống các tổ chức cực đoan Hồi giáo như Al Qaeda và IS. Chính quyền Mỹ cho biết đã đưa một số băng đảng ma túy Mỹ Latinh vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài, đồng thời xem xét mở rộng danh sách này đối với một số nhóm cực đoan khác.

Giới quan sát nhận định việc Washington đưa các băng đảng ma túy và các phong trào cực đoan trong nước vào chiến lược chống khủng bố phản ánh xu hướng mở rộng khái niệm về đe dọa an ninh quốc gia. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện an ninh tại khu vực Mỹ Latinh và đối mặt môi trường an ninh được đánh giá ngày càng phức tạp do căng thẳng quốc tế gia tăng.

Lê Hà.

Nguồn: Time