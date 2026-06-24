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Tổng thống Trump chỉ trích Thượng viện Mỹ vì nghị quyết về Iran

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 24/6, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Thượng viện Mỹ sau khi cơ quan lập pháp này ủng hộ một dự luật yêu cầu ông chấm dứt các hành động quân sự chống lại Iran, cho rằng động thái trên có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực của Washington trong xử lý hồ sơ Tehran.

Tổng thống Trump chỉ trích Thượng viện Mỹ vì nghị quyết về Iran

Ngày 24/6, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích gay gắt Thượng viện Mỹ sau khi cơ quan lập pháp này ủng hộ một dự luật yêu cầu ông chấm dứt các hành động quân sự chống lại Iran, cho rằng động thái trên có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực của Washington trong xử lý hồ sơ Tehran.

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Tổng thống Trump chỉ trích Thượng viện Mỹ vì nghị quyết về Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Thượng viện Mỹ vì nghị quyết về Iran. Ảnh: The New Yorker.

Người đứng đầu Nhà Trắng gọi quyết định bỏ phiếu về Đạo luật Quyền lực Chiến tranh của Thượng viện là “vô nghĩa” và “sai thời điểm”. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, chính quyền của ông đang nắm lợi thế trong các cuộc tiếp xúc với Iran, đồng thời khẳng định Tehran đang thể hiện thái độ hợp tác hơn so với trước đây.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc Thượng viện thông qua nghị quyết đã phát đi tín hiệu rằng Washington không ủng hộ cách tiếp cận của ông đối với Iran, qua đó có thể làm suy giảm sức ép mà Mỹ đang tạo ra trong các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết phía Iran đã đặt câu hỏi với các đại diện của Washington về ý nghĩa của cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện. Ông Trump cho rằng, động thái này khiến nhiệm vụ của chính quyền trở nên khó khăn hơn, song khẳng định vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu đã đề ra trong quan hệ với Tehran.

Trong khi đó, phát biểu trên kênh Fox News ngày 23/6, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng khẳng định và nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của các nước châu Âu đối với các chiến dịch quân sự của Mỹ trong cuộc xung đột tại Iran. Ông Rutte cảnh báo rằng việc cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân sẽ gây ra hậu quả tàn khốc cho thế giới.

Ngày 23/6, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trong chuyến thăm Pakistan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định, chương trình tên lửa đạn đạo của nước này không nằm trong bản ghi nhớ vừa đạt được với Mỹ và sẽ không bao giờ trở thành nội dung đàm phán giữa hai bên.

Tổng thống Trump chỉ trích Thượng viện Mỹ vì nghị quyết về Iran

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian thăm Pakistan và hội đàm với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Ảnh: Free Malaysia Today.

Ông nhấn mạnh, Iran sẽ không đàm phán về năng lực quốc phòng với bất kỳ quốc gia nào. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng hòa bình và ổn định tại khu vực chỉ có thể đạt được thông qua đối thoại chân thành và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực, thay vì thông qua các sức ép từ bên ngoài.

Cũng tại cuộc họp báo, Tổng thống Pezeshkian đã kêu gọi xây dựng một cấu trúc an ninh mới tại Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh dựa trên đối thoại, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các quốc gia trong khu vực.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Thượng viện mỹ #Tổng thống donald trump #Nghị quyết #Tổng thống Iran #Quân sự

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