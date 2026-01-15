Thượng viện Mỹ bác nghị quyết ngăn Tổng thống Trump mở rộng hành động quân sự ở Venezuela

Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu bác bỏ một nghị quyết về quyền chiến tranh nhằm hạn chế quyền lực của Tổng thống Donald Trump trong việc mở rộng các hành động quân sự tại Venezuela mà không có sự cho phép của Quốc hội.

Thượng viện Mỹ bác nghị quyết ngăn Tổng thống Trump mở rộng hành động quân sự ở Venezuela. Ảnh: Reuters.

Kết quả bỏ phiếu ngày 14/1 cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Quốc hội Mỹ về vai trò giám sát quyền lực chiến tranh của nhánh lập pháp, cũng như mức độ ủng hộ đối với chính sách đối ngoại cứng rắn của chính quyền Trump.

Theo kết quả công bố, Thượng viện bỏ phiếu với tỷ lệ 51–50 để chặn nghị quyết về quyền chiến tranh, trong đó Phó Tổng thống JD Vance phải trực tiếp có mặt tại Điện Capitol để bỏ lá phiếu quyết định.

Nghị quyết trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi quân đội Mỹ tiến hành một chiến dịch bất ngờ tại Venezuela đầu tháng này, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cùng phu nhân. Phe Dân chủ Mỹ cho rằng động thái quân sự này cho thấy cần tái khẳng định thẩm quyền của Quốc hội trong việc phê chuẩn các quyết định sử dụng vũ lực, theo đúng quy định của Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Quyền chiến tranh năm 1973.

Tuy nhiên, nỗ lực này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Nhà Trắng. Tổng thống Donald Trump được cho là đã gây sức ép đáng kể lên các thượng nghị sĩ Cộng hòa từng ủng hộ nghị quyết trong giai đoạn đầu. Hai thượng nghị sĩ Josh Hawley và Todd Young, những người trước đó bỏ phiếu thuận, đã thay đổi lập trường sau các cuộc trao đổi với Tổng thống và Ngoại trưởng Marco Rubio, qua đó góp phần khiến nghị quyết thất bại.

Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện lập luận rằng hiện Mỹ không triển khai lực lượng bộ binh tại Venezuela và không tiến hành chiến dịch quân sự toàn diện, do đó nghị quyết là không phù hợp với tình hình thực tế. Trong khi đó, phe Dân chủ phản bác rằng việc né tránh tranh luận công khai về cơ sở pháp lý cho các hành động quân sự cho thấy chính quyền đang tìm cách mở rộng quyền lực của tổng thống mà không có sự giám sát đầy đủ.

Dù nghị quyết này, ngay cả khi được thông qua, cũng khó có khả năng trở thành luật do cần chữ ký của chính Tổng thống Trump, cuộc bỏ phiếu vẫn được xem là một phép thử quan trọng đối với mức độ trung thành của đảng Cộng hòa với Tổng thống, cũng như giới hạn mà Thượng viện sẵn sàng đặt ra đối với quyền sử dụng vũ lực của nhánh hành pháp.

Giới quan sát cho rằng kết quả bỏ phiếu phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng trong Quốc hội Mỹ về nguy cơ các chiến dịch quân sự kéo dài mà không có sự cho phép rõ ràng của Quốc hội, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump liên tục phát tín hiệu cứng rắn về vai trò quân sự của Mỹ tại nhiều khu vực trên thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: AP/Reuters