Triều Tiên: Kế hoạch tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc có thể tạo “hiệu ứng domino hạt nhân”

Triều Tiên vừa lên tiếng chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, cho rằng việc Seoul sở hữu loại tàu này có thể tạo ra “hiệu ứng domino hạt nhân” tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tổng thống Lee Jae Myung (giữa) được Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back báo cáo về kế hoạch cơ bản phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jang Kum Chol cho rằng việc Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ làm gia tăng căng thẳng và tạo thêm những yếu tố bất ổn trong môi trường an ninh khu vực.

Quan chức này cáo buộc Hàn Quốc thông qua chương trình tàu ngầm hạt nhân muốn phát triển năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân, qua đó từng bước tạo điều kiện cho việc phát triển vũ khí hạt nhân. Ông cũng chỉ trích Mỹ vì cho rằng Washington đang “khuyến khích” các đồng minh theo đuổi năng lực hạt nhân.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhận định chương trình của Hàn Quốc là “thách thức nghiêm trọng” đối với an ninh và chủ quyền trên biển của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố Bình Nhưỡng cần duy trì năng lực quân sự đủ mạnh để đáp trả các hành động mà nước này coi là đe dọa, coi đây là biện pháp nhằm ngăn ngừa xung đột.

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cơ bản phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào tháng 5. Theo kế hoạch, Seoul đặt mục tiêu đóng và đưa chiếc tàu đầu tiên vào hoạt động vào giữa những năm 2030. Chính phủ Hàn Quốc cho biết chương trình nhằm tăng cường năng lực tác chiến dưới biển và ứng phó với những mối đe dọa an ninh ngày càng gia tăng.

Triều Tiên: Kế hoạch tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc có thể tạo “hiệu ứng domino hạt nhân”. Ảnh: PS News.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân sử dụng lò phản ứng hạt nhân để cung cấp năng lượng, cho phép hoạt động dưới nước trong thời gian dài hơn so với tàu ngầm thông thường. Việc sở hữu loại tàu này không đồng nghĩa với việc quốc gia vận hành sở hữu vũ khí hạt nhân.

Những tuyên bố mới của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng, khi Triều Tiên đẩy mạnh phát triển tên lửa và năng lực hạt nhân, trong khi Hàn Quốc và Mỹ duy trì các hoạt động huấn luyện quân sự chung.

Theo giới quan sát, phản ứng của Bình Nhưỡng cho thấy chương trình tàu ngầm hạt nhân của Seoul có thể trở thành một vấn đề mới trong quan hệ liên Triều và môi trường an ninh Đông Bắc Á.

Lê Hà.

Nguồn: NHK, Yonhap