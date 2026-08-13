Gián đoạn tại eo biển Hormuz đe dọa nguồn cung dầu toàn cầu

Một báo cáo năng lượng mới của Chính phủ Mỹ đang thu hút sự chú ý trở lại đối với eo biển Hormuz, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải năng lượng quan trọng hàng đầu thế giới vẫn bị hạn chế và chưa rõ bao lâu nữa dòng chảy dầu mỏ mới có thể trở lại bình thường.

Gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể tiếp tục gây sức ép lên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ảnh: Marine Traffic.

Trong báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn mới nhất, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo tình trạng gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz sẽ tiếp diễn trong tháng 8, trước khi lưu lượng tàu thuyền tăng dần từ tháng 9. EIA cho rằng lượng dầu vận chuyển qua tuyến hàng hải này sụt giảm sẽ tiếp tục khiến dự trữ dầu toàn cầu giảm trong những tháng tới.

Đánh giá của EIA được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/8 tuyên bố Washington đang “hoàn toàn kiểm soát” eo biển Hormuz. Một số quan chức trong chính quyền Mỹ cũng cho biết hoạt động vận chuyển dầu từ khu vực đang được cải thiện, đồng thời bác bỏ một số đánh giá cho rằng lưu lượng tàu qua eo biển hiện vẫn ở mức rất thấp.

Tuy nhiên, báo cáo của EIA chủ yếu tập trung phân tích những tác động kinh tế của tình trạng gián đoạn và tốc độ phục hồi dự kiến, thay vì vấn đề bên nào đang kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này.

Hiện câu hỏi quan trọng đối với thị trường năng lượng là bao giờ hoạt động thương mại bình thường có thể được nối lại. EIA dự báo tình hình sẽ bắt đầu cải thiện từ tháng 9, song báo cáo mới nhất cho thấy những tác động kinh tế của việc gián đoạn nguồn cung có thể còn kéo dài ngay cả khi ngày càng nhiều tàu có thể qua lại eo biển Hormuz.

Trong một diễn biến khác, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 12/8, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không áp đặt phí đối với hoạt động qua lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh tuyến hàng hải huyết mạch này gần như bị đóng cửa do các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đình trệ.

Theo bà Takaichi, việc khôi phục tự do và an toàn hàng hải qua eo biển này trong thời gian sớm nhất, mà không áp dụng thêm các khoản phí, là điều đặc biệt quan trọng.

Thủ tướng Sanae Takaichi bày tỏ lập trường phản đối việc thu phí qua eo biển Hormuz trong cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm 12 tháng 8. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Takaichi cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, Tổng thống Pezeshkian đã giải thích lập trường của Iran, trong đó có tình hình và triển vọng các cuộc thảo luận giữa Tehran với Oman về vấn đề eo biển Hormuz.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Pezeshkian kể từ tháng 6, đồng thời là cuộc trao đổi thứ tư giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi cuộc chiến Mỹ - Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2. Dù là đồng minh thân cận của Mỹ, Nhật Bản lâu nay vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Iran.

Thúy Hà

Nguồn: Wion/The Japan Times