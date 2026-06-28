Tổng thống Serbia tuyên bố sẽ từ chức, mở đường cho bầu cử sớm

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vòng vài tuần tới, đồng thời cho biết sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội trước thời hạn trong bối cảnh quốc gia này đang đối mặt với làn sóng biểu tình chống tham nhũng kéo dài.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ mang chủ đề “Serbia, một gia đình” ở thủ đô Belgrade, ngày 27/6, ông Vucic cho biết, sẽ chỉ tiếp tục đảm nhiệm cương vị tổng thống thêm một thời gian ngắn trước khi đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Serbia chưa công bố thời điểm chính thức rời nhiệm sở cũng như thời gian giải tán quốc hội - điều kiện cần để tiến hành bầu cử quốc hội sớm.

Ông Vucic khẳng định sau khi từ chức sẽ trực tiếp tham gia dẫn dắt chiến dịch tranh cử của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền, đồng thời bày tỏ tin tưởng liên minh do SNS đứng đầu sẽ tiếp tục giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sắp tới. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào năm 2027, cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ tổng thống thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông theo quy định của Hiến pháp Serbia.

Thông báo của Tổng thống Vucic được đưa ra sau hơn một năm rưỡi các cuộc biểu tình chống tham nhũng do sinh viên khởi xướng và lan rộng trên khắp Serbia. Làn sóng biểu tình bùng phát sau vụ sập mái che tại nhà ga đường sắt ở thành phố Novi Sad hồi tháng 11/2024 khiến 16 người thiệt mạng. Những người biểu tình, phe đối lập và các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng thảm họa này phản ánh tình trạng quản lý yếu kém các dự án xây dựng và nạn tham nhũng trong bộ máy nhà nước.

Serbia sẽ bầu cử sớm trước áp lực từ các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Ảnh: Reuters.

Trong những ngày gần đây, sinh viên tiếp tục tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tại Novi Sad và yêu cầu tiến hành bầu cử quốc hội sớm. Các nhóm hoạt động cũng tuyên bố sẽ cạnh tranh với ông Vucic và Đảng Tiến bộ Serbia trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Phát biểu tại cuộc mít tinh, Tổng thống Vucic kêu gọi đoàn kết quốc gia, nhấn mạnh Serbia cần duy trì ổn định chính trị và gắn kết xã hội để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện thu nhập và đời sống của người dân. Được biết, ông Aleksandar Vucic và Đảng Tiến bộ Serbia đã nắm quyền tại Serbia trong 13 năm qua.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters