Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại 5 xã miền núi Thanh Hóa

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong 6 giờ tới, tại 5 xã miền núi của tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy; trong đó, 2 xã Tam Chung và Mường Lát được cảnh báo ở mức nguy cơ cao.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: nchmf

Trước đó, rạng sáng 7/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to và dông. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Tam Chung (xã Tam Chung) 83,4mm; Tén Tằn (xã Mường Lát) 33,6mm; Quan Sơn (xã Quan Sơn) 15,8mm.

Theo mô hình độ ẩm đất, tại một số khu vực, lượng nước tích lũy trong đất đã gần đạt mức bão hòa, trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo dự báo, trong ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa to và dông, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 40mm.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa cảnh báo, 5 xã có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất, gồm: Tam Chung, Mường Lát, Quan Sơn, Quang Chiểu và Trung Thành. Trong đó, Tam Chung và Mường Lát ở mức nguy cơ cao; Quan Sơn, Quang Chiểu và Trung Thành ở mức nguy cơ trung bình. Đặc biệt, cần chú ý tại tất cả các thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc các xã trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ, dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Lũ quét, sạt lở và sụt lún đất có thể uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống và gây ách tắc giao thông cục bộ. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, cảnh báo của cơ quan chức năng để kịp thời phòng tránh.

LP