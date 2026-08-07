Tuyển quân năm 2027 tổ chức đúng quy định, “tròn khâu” từ địa phương

Sáng 7/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2026. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành; các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Thanh Hoá dự và chủ trì hội nghị.

Năm 2026, tổng số công dân tham gia khám sơ tuyển của 166 xã, phường trên toàn tỉnh là 37.064 công dân, đủ điều kiện khám tuyển là 16.705 công dân. Để làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng NVQS, cơ quan quân sự các cấp đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ đăng ký cho nam thanh niên độ tuổi 17 và phúc tra độ tuổi 18 đến 27 đảm bảo chặt chẽ theo quy định. Đã hoàn thành 4.369 chỉ tiêu thanh niên nhập ngũ vào các đơn vị Quân đội, Công an Nhân dân.

Lễ giao nhận quân tại tại 9 điểm được tổ chức trang trọng, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Ngày hội tòng quân diễn ra sôi nổi, an toàn, hoàn thành 100% chỉ tiêu, không có trường hợp bù đổi.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 166 xã, phường trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá công tác tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác nắm nguồn, quản lý nguồn công dân lên đường nhập ngũ; công tác sơ tuyển, khám sức khỏe; công tác tham mưu phối hợp, hiệp đồng... Đồng thời nêu những bài học kinh nghiệm và giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2027.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận và biểu dương những thành tích của Bộ CHQS tỉnh với vai trò là Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chỉ ra những mặt còn tồn, tại hạn chế và yêu cầu các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, các địa phương nghiêm túc, cầu thị phân tích nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để có giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm năm 2027, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị, các ban, ngành, đoàn thể cần tiếp tục quán triệt đầy đủ Luật Nghĩa vụ quân sự, các thông tư, chỉ thị và văn bản hướng dẫn của cấp trên về tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Yêu cầu của công tác tuyên truyền là phải tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng Nhân dân, trong thanh niên về việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, góp phần chuyển nhận thức từ nghĩa vụ, trách nhiệm theo luật sang tự giác thực hiện nghĩa vụ. Thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” từ địa phương; các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương giao quân trong việc rà soát, giao nhận hồ sơ và tạo điều kiện thuận lợi để công tác bàn giao quân với các địa phương được thực hiện hiệu quả, đúng quy định.

Làm tốt công tác đón nhân quân nhân xuất ngũ trở về địa phương, quan tâm giải quyết chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ sớm ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2026.

Hoàng Lan