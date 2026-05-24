Cảnh sát và người biểu tình đụng độ tại Serbia khi đám đông yêu cầu Tổng thống từ chức

Cảnh sát đã sử dụng hơi cay và xảy ra đụng độ với người biểu tình tại trung tâm thủ đô Belgrade ngày 23/5, khi hàng chục nghìn người xuống đường yêu cầu tổ chức bầu cử sớm và chấm dứt hơn một thập niên cầm quyền của Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic theo đường lối dân túy.

Cảnh sát và người biểu tình đụng độ tại Serbia khi đám đông yêu cầu Tổng thống từ chức tại Belgrade, Serbia, ngày 23 tháng 5 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Đám đông tập trung tại Quảng trường Slavija, một trong những nút giao thông chính của thủ đô. Lực lượng cảnh sát chống bạo động đã phong tỏa tòa thị chính Belgrade, cách đó khoảng 1 km, trước khi các vụ đụng độ lẻ tẻ xảy ra giữa người biểu tình và cảnh sát gần tòa nhà phủ tổng thống cũng như bên ngoài công viên nơi những người ủng hộ ông Vucic dựng trại từ tháng 3 năm ngoái. Cảnh sát đã bắn hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm đẩy lùi người biểu tình khỏi khu vực trung tâm.

Theo hãng thông tấn Tanjug, Bộ trưởng Nội vụ Serbia Ivica Dacic cho biết 23 người đã bị bắt giữ. Ông Dacic cũng cho biết một số cảnh sát bị thương trong các vụ đụng độ, song không nêu rõ mức độ thương tích hoặc số lượng người bị ảnh hưởng.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ bắt đầu sau vụ sập mái che tại ga đường sắt ở thành phố Novi Sad, miền Bắc Serbia, ngày 1/11/2024 khiến 16 người thiệt mạng. Người biểu tình, các lãnh đạo đối lập cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy tình trạng quản lý yếu kém trên diện rộng.

Tổng thống Vucic và các đồng minh bác bỏ các cáo buộc tham nhũng cũng như việc trấn áp những người chỉ trích chính phủ, đồng thời khẳng định chính quyền đã có biện pháp xử lý những người chịu trách nhiệm về vụ sập mái che. Ảnh: Bgnes.

Cảnh sát ước tính có khoảng 34.300 người tập trung tại quảng trường và các tuyến phố lân cận. Trong khi đó, tổ chức Giám sát Tụ tập Công cộng cho rằng số người tham gia vào khoảng 100.000 người.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters.