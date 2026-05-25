Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Nga và Châu Phi bắt tay hướng tới trật tự thế giới đa cực

Nhật Lệ
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Ngày Châu Phi (25/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng chính thức tới các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ trên toàn lục địa. Thông qua thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo châu Phi, Nga một lần nữa tái khẳng định quyết tâm cùng lục địa này xây dựng một cấu trúc an ninh và chính trị thế giới mới không có sự phân biệt đối xử .

Nga và Châu Phi bắt tay hướng tới trật tự thế giới đa cực

Nhân dịp Ngày Châu Phi (25/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng chính thức tới các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ trên toàn lục địa. Thông qua thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo châu Phi, Nga một lần nữa tái khẳng định quyết tâm cùng lục địa này xây dựng một cấu trúc an ninh và chính trị thế giới mới không có sự phân biệt đối xử.

Tin liên quan:

Nga và Châu Phi bắt tay hướng tới trật tự thế giới đa cực

Tổng thống Putin gửi thông điệp chúc mừng tới các nhà lãnh đạo châu Phi nhân Ngày châu Phi. Ảnh: Ethiopianmonitor

Trong thông điệp được Điện Kremlin đăng tải, Tổng thống Putin nhấn mạnh Ngày Châu Phi là biểu tượng cho chiến thắng của các dân tộc trước chủ nghĩa thực dân, đồng thời thể hiện khát vọng tự do, hòa bình và thịnh vượng của lục địa này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của các quốc gia châu Phi trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Ông khẳng định châu Phi đang đóng vai trò ngày càng quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của chương trình nghị sự quốc tế hiện nay.

Bên cạnh những lời chúc mừng, người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm vóc của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ ba, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow vào tháng 10 tới.

Thông điệp cốt lõi được Tổng thống Nga đưa ra trước thềm hội nghị là quyết tâm cùng các nước châu Phi xây dựng một cấu trúc an ninh và chính trị mới toàn cầu.

Nga và Châu Phi bắt tay hướng tới trật tự thế giới đa cực

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của Diễn đàn Đối tác Nga - Châu Phi, được tổ chức tại Cairo vào tháng 12 năm 2025. Ảnh: Africa News

Nga đặc biệt coi trọng việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực. Mục tiêu chung của hai bên là thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng, dựa trên sự bình đẳng thực sự, tính tối thượng của luật pháp quốc tế và hoàn toàn không có sự áp đặt, phân biệt đối xử hay cưỡng bức từ bên ngoài.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi được xem là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

Nhật Lệ

Nguồn: Kremlin.ru, Afrinz.ru

Từ khóa:

#Châu phi #Thế giới #Nguyên thủ quốc gia #Thông điệp #Người đứng đầu #Điện Kremlin #Tổng thống Putin #Chính trị #Hội nghị thượng đỉnh

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola được phát hiện tại CHDC Congo

Hơn 900 ca nghi nhiễm Ebola được phát hiện tại CHDC Congo

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, khi công tác giám sát và phòng chống dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo được tăng cường, nước này hiện đã phát hiện hơn 900 ca nghi nhiễm, trong đó có 101 ca được xác...
Tổng thống Serbia hé lộ khả năng từ chức

Tổng thống Serbia hé lộ khả năng từ chức

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25/5, Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic bất ngờ tuyên bố ông có thể sẽ sớm từ chức, trong bối cảnh quốc gia Balkan này tiếp tục đối mặt với làn sóng biểu tình chống chính phủ kéo dài nhiều tháng qua.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh