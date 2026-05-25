Nga và Châu Phi bắt tay hướng tới trật tự thế giới đa cực

Nhân dịp Ngày Châu Phi (25/5), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện mừng chính thức tới các nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ trên toàn lục địa. Thông qua thông điệp gửi tới các nhà lãnh đạo châu Phi, Nga một lần nữa tái khẳng định quyết tâm cùng lục địa này xây dựng một cấu trúc an ninh và chính trị thế giới mới không có sự phân biệt đối xử.

Tổng thống Putin gửi thông điệp chúc mừng tới các nhà lãnh đạo châu Phi nhân Ngày châu Phi. Ảnh: Ethiopianmonitor

Trong thông điệp được Điện Kremlin đăng tải, Tổng thống Putin nhấn mạnh Ngày Châu Phi là biểu tượng cho chiến thắng của các dân tộc trước chủ nghĩa thực dân, đồng thời thể hiện khát vọng tự do, hòa bình và thịnh vượng của lục địa này.

Nhà lãnh đạo Nga cũng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của các quốc gia châu Phi trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua. Ông khẳng định châu Phi đang đóng vai trò ngày càng quan trọng và có tầm ảnh hưởng lớn, trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của chương trình nghị sự quốc tế hiện nay.

Bên cạnh những lời chúc mừng, người đứng đầu Điện Kremlin bày tỏ sự tin tưởng mạnh mẽ vào tầm vóc của Hội nghị thượng đỉnh Nga - Châu Phi lần thứ ba, dự kiến sẽ diễn ra tại thủ đô Moscow vào tháng 10 tới.

Thông điệp cốt lõi được Tổng thống Nga đưa ra trước thềm hội nghị là quyết tâm cùng các nước châu Phi xây dựng một cấu trúc an ninh và chính trị mới toàn cầu.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ hai của Diễn đàn Đối tác Nga - Châu Phi, được tổ chức tại Cairo vào tháng 12 năm 2025. Ảnh: Africa News

Nga đặc biệt coi trọng việc củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống với các quốc gia trong khu vực. Mục tiêu chung của hai bên là thiết lập một trật tự thế giới đa cực công bằng, dựa trên sự bình đẳng thực sự, tính tối thượng của luật pháp quốc tế và hoàn toàn không có sự áp đặt, phân biệt đối xử hay cưỡng bức từ bên ngoài.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi được xem là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm mở rộng ảnh hưởng tại châu Phi trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng.

Nhật Lệ

Nguồn: Kremlin.ru, Afrinz.ru