Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Trung là nhân tố quan trọng giúp ổn định thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/5 khẳng định quan hệ hợp tác giữa Nga và Trung Quốc hiện là yếu tố quan trọng nhất góp phần ổn định các mối quan hệ quốc tế trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động địa chính trị và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo ở Moscow ngày 9/5. Ảnh: BBC.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh sự phối hợp giữa các quốc gia như Nga và Trung Quốc đang đóng vai trò “nhân tố răn đe và ổn định” đối với cục diện toàn cầu. Theo ông Putin, mối quan hệ song phương không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có tác động quan trọng đối với an ninh và trật tự quốc tế.

Tổng thống Putin cho biết Trung Quốc hiện là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga. Trong những năm gần đây, hợp tác giữa hai nước tiếp tục được mở rộng và đa dạng hóa, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Ông Putin đánh giá việc mở rộng hợp tác sang các ngành công nghệ tiên tiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trong bối cảnh Nga đang đẩy mạnh chiến lược xoay trục sang châu Á và tìm kiếm các thị trường mới bất chấp sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ Moscow và Bắc Kinh đã đạt được mức độ đồng thuận cao nhằm “tiến thêm một bước nghiêm túc” trong hợp tác dầu khí. Dù không công bố chi tiết, tuyên bố này được cho là liên quan đến các dự án năng lượng quy mô lớn giữa hai nước, trong đó có việc mở rộng xuất khẩu khí đốt của Nga sang Trung Quốc.

Quan hệ Nga - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục được củng cố mạnh mẽ. Ảnh: RIA.

Quan hệ Nga - Trung Quốc thời gian qua tiếp tục được củng cố mạnh mẽ trong bối cảnh Moscow đối đầu với phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Bắc Kinh và Moscow thường xuyên nhấn mạnh quan hệ đối tác chiến lược “không giới hạn”, đồng thời tăng cường phối hợp trong các diễn đàn quốc tế cũng như hợp tác kinh tế, quân sự và năng lượng.

Giới quan sát nhận định, phát biểu mới nhất của Tổng thống Putin cho thấy Nga tiếp tục coi Trung Quốc là đối tác then chốt trong chiến lược đối ngoại dài hạn. Đồng thời, việc hai nước thúc đẩy hợp tác năng lượng và công nghệ cao cũng phản ánh xu hướng tái định hình các liên kết kinh tế - chính trị trên thế giới trong bối cảnh trật tự quốc tế đang có nhiều thay đổi sâu sắc.

Ngọc Liên

Nguồn: Xinhua