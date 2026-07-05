Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sửa đổi Bộ luật Thuế nhằm hỗ trợ ngành lọc dầu

Trong một động thái chiến lược nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu ở Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký các sửa đổi đối với Bộ luật Thuế nhằm bảo đảm nguồn cung xăng ô tô và dầu diesel cho thị trường nội địa, đồng thời hỗ trợ hoạt động của các nhà máy lọc dầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sửa đổi Bộ luật Thuế nhằm hỗ trợ ngành lọc dầu. Ảnh: Tass.

Theo hãng thông tấn TASS, sự thay đổi luật pháp này nhằm khuyến khích việc cung cấp nhiên liệu cho thị trường nội địa trong bối cảnh khủng hoảng liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Hãng thông tấn nhà nước đưa tin rằng, Luật mới quy định áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được sản xuất bằng cách pha trộn xăng chưng cất trực tiếp với các thành phần khác, đồng thời áp dụng cơ chế thuế tương tự như đối với xăng được sản xuất theo phương pháp thông thường. Luật cũng gia hạn đến hết năm 2026 các thỏa thuận hiện đại hóa đối với những nhà máy lọc dầu đầu tư trên 100 tỷ rúp, đồng thời cho phép doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu sản xuất theo phương thức mới.

Các điều khoản của luật này là một phần trong phản ứng rộng hơn của chính phủ đối với các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu đang diễn ra. Ảnh: Bloomberg.

Các điều khoản của luật này là một phần trong phản ứng rộng hơn của chính phủ đối với các vấn đề về nguồn cung nhiên liệu đang diễn ra, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khả năng phục hồi năng lượng trong thời điểm căng thẳng địa chính trị. Khoảng 90% các khu vực của Nga đã gặp phải tình trạng thiếu nguồn cung xăng hoặc phải áp dụng các biện pháp phân phối nhiên liệu, sau hàng loạt cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu, trong đó nhiều cơ sở nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Giới chức Nga đang triển khai các biện pháp đặc biệt nhằm khắc phục tình trạng này.

Nga đã cấm xuất khẩu xăng và nhiên liệu hàng không, đồng thời đang xem xét khả năng áp đặt các biện pháp hạn chế đối với xuất khẩu dầu diesel.

Trước đó, ngày 30/6, Điện Kremlin cho biết Nga đang thảo luận về việc nhập khẩu nhiên liệu với mức giá được cho là phù hợp. Ngoài ra, theo các hãng truyền thông, Chính phủ Nga cũng đã nới lỏng một số yêu cầu kỹ thuật, cho phép một số nhà máy lọc dầu tiếp tục sản xuất xăng và dầu diesel đạt tiêu chuẩn Euro-3 đến hết năm 2026.

Thanh Vân

Nguồn: Tass, Bloomberg.