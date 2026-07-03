Nga không kích trả đũa quy mô lớn nhằm vào Kiev

Nga đã tiến hành một cuộc không kích trả đũa quy mô lớn nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm 1/7 đến rạng sáng 2/7 (giờ địa phương), khiến Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phải cắt ngắn chuyến công du nước ngoài để trở về nước.

Hiện trường vụ tấn công tên lửa ở Kiev, Ukraine ngày 2/7/2026. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Nhiều vụ nổ liên tiếp làm rung chuyển khu vực trung tâm Kiev và vang khắp thành phố trong suốt đêm. Những cột khói lớn bao trùm bầu trời thủ đô. Theo thống kê ban đầu, cuộc tấn công khiến hơn 100 người thương vong.

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã sử dụng đồng thời tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hàng trăm thiết bị bay không người lái (UAV) để tiến hành cuộc không kích trên diện rộng. Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 UAV trong đêm. Nhiều vụ nổ làm rung chuyển thủ đô, buộc hàng nghìn người dân phải xuống hầm trú ẩn và các ga tàu điện ngầm. Khoảng 130 tòa nhà bị hư hại tại 39 địa điểm trên toàn thành phố.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết 10 quận của thành phố bị ảnh hưởng, trong đó một tòa chung cư tại quận Darnytskyi bị hư hại nghiêm trọng nhất khi một phần công trình bị sập. Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia Ukraine đã huy động 130 phương tiện cùng khoảng 500 nhân viên cứu hộ tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn. Thành phố Kiev cũng tuyên bố ngày 3/7 là ngày quốc tang để tưởng niệm các nạn nhân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng mức độ thiệt hại một phần xuất phát từ việc các đối tác chưa chuyển giao kịp thời các hệ thống phòng không đã cam kết. Ảnh: LBCI.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cắt ngắn chuyến thăm Ireland để trở về Kiev và thị sát hiện trường. Ông cho rằng mức độ thiệt hại một phần xuất phát từ việc các đối tác chưa chuyển giao kịp thời các hệ thống phòng không đã cam kết. Trong thông điệp video buổi tối, ông Zelensky cho biết vấn đề phòng không sẽ là “một trong những kết quả then chốt” tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO diễn ra ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới, đồng thời tiếp tục kêu gọi xây dựng một hệ thống phòng không chung của châu Âu. Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đã tiến hành các cuộc thảo luận trong hai ngày qua, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO sắp tới.

Về phía Nga, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đây là đợt tấn công trả đũa quy mô lớn. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã sử dụng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ mặt đất, trên biển, trên không cùng UAV để tập kích các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng sản xuất hệ thống dẫn đường tên lửa và UAV, các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu - năng lượng và sân bay quân sự của Ukraine. Moscow cho biết chiến dịch được thực hiện nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga.

Ukraine cũng cho biết đã tiến hành tập kích một nhà máy lọc dầu tại tỉnh Nizhny Novgorod của Nga trong đêm. Theo giới chức địa phương Nga, vụ tấn công đã khiến một người thiệt mạng tại một cơ sở công nghiệp.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Reuters.