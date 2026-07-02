Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ

Nga đã bắt đầu nhập khẩu xăng bằng đường biển từ Ấn Độ nhằm giảm bớt tình trạng thiếu nhiên liệu trong nước, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng, trong đó có các nhà máy lọc dầu, liên tiếp bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ để ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu. Ảnh: Reuters.

Theo các nguồn tin, ít nhất 60.000 tấn xăng đã được vận chuyển từ Ấn Độ đến Nga. Lượng hàng này được chuyên chở trên hai tàu chở dầu, mỗi tàu mang từ 30.000-40.000 tấn xăng. Ngoài ra, Nga dự kiến nhập khẩu khoảng 400.000 tấn xăng mỗi tháng từ một số quốc gia để bổ sung nguồn cung, trong đó có Belarus, nước đã nhiều tháng qua vận chuyển xăng sang Nga bằng đường sắt.

Nhu cầu tiêu thụ xăng của Nga trong mùa Hè lên tới khoảng 110.000 tấn mỗi ngày, thời điểm nhu cầu nhiên liệu đạt mức cao nhất trong năm. Tình trạng thiếu hụt đã khiến nhiều địa phương áp dụng biện pháp phân phối hạn chế, người dân phải xếp hàng tại các trạm xăng và giá bán lẻ nhiên liệu tăng lên mức cao kỷ lục.

Phát biểu tại cuộc họp với Chính phủ ngày 29/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận một số khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu sau khi các cơ sở lọc dầu bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời khẳng định Chính phủ đang triển khai các biện pháp khắc phục.

Tuần trước, Quốc hội Nga đã thông qua các sửa đổi đối với Bộ luật Thuế nhằm hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu nhiên liệu, trong đó có cơ chế trợ cấp đối với xăng nhập khẩu, được tính toán dựa trên chi phí và giá giao hàng từ Ấn Độ. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng cho biết Nga đang trao đổi với một số quốc gia về khả năng nhập khẩu nhiên liệu với mức giá phù hợp, song không nêu tên các đối tác.

Các phương tiện xếp hàng chờ đổ xăng tại một cây xăng ở thành phố Rostov-on-Don, Nga, ngày 29 tháng 6 năm 2026. Ảnh: Reuters.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu theo dõi tàu biển của LSEG và Kpler cho thấy lượng dầu thô Nga nhập khẩu vào Ấn Độ trong tháng 6 đạt mức cao nhất từ trước đến nay, khoảng 2,7 triệu thùng/ngày. Dầu của Nga chiếm hơn một nửa tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng, khi các nhà máy lọc dầu nước này tăng mua dầu Nga với giá ưu đãi nhằm bù đắp nguồn cung từ Trung Đông bị gián đoạn.

Theo Reuters, mối quan hệ năng lượng giữa hai nước đang diễn ra theo hướng bổ trợ lẫn nhau: Ấn Độ tăng nhập khẩu dầu thô giá ưu đãi từ Nga để bảo đảm nguồn cung cho các nhà máy lọc dầu, trong khi Nga nhập khẩu xăng từ Ấn Độ nhằm bù đắp lượng nhiên liệu thiếu hụt trong nước.

Thúy Hà

Nguồn: Dawn/Reuters