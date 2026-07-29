Tổng thống Nga và Azerbaijan điện đàm về quan hệ song phương

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 28/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, trong đó hai nhà lãnh đạo trao đổi về quan hệ giữa hai nước và một số vấn đề quốc tế cùng quan tâm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: AA.

Theo thông báo của Điện Kremlin, Tổng thống Putin và Tổng thống Aliyev tái khẳng định mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác cùng có lợi, đồng thời đánh giá quan hệ Nga - Azerbaijan đang phát triển theo hướng xây dựng. Hai bên cũng ghi nhận các cuộc tiếp xúc giữa chính phủ và các cơ quan chức năng hai nước thời gian qua được tăng cường, góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Thông báo của Điện Kremlin và Văn phòng Tổng thống Azerbaijan không nêu chi tiết các vấn đề quốc tế được trao đổi. Tuy nhiên, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì các kênh liên lạc ở mọi cấp, tăng cường phối hợp về các vấn đề cùng quan tâm và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi.

Nga và Azerbaijan hiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực như thương mại, năng lượng, giao thông vận tải và kết nối khu vực. Azerbaijan được đánh giá là một mắt xích quan trọng trên các tuyến vận tải kết nối Nga với khu vực Nam Kavkaz, Biển Caspi và Trung Á, đồng thời hai nước cũng phối hợp trong nhiều cơ chế hợp tác khu vực.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Moskva và Baku tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Trước đó, lãnh đạo hai nước đã nhiều lần gặp gỡ bên lề các hội nghị của Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG/CIS) và các diễn đàn khu vực để trao đổi về hợp tác song phương cũng như các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan để trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và một số vấn đề khu vực. Ảnh: AFP.

Đây cũng là cuộc tiếp xúc cấp cao thứ hai của Tổng thống Putin với lãnh đạo các nước Nam Kavkaz chỉ trong hai ngày liên tiếp. Trước đó một ngày, nhà lãnh đạo Nga đã điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan để trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác kinh tế và một số vấn đề khu vực, trong đó có tiến trình Armenia xem xét quan hệ với Liên minh châu Âu (EU). Các cuộc tiếp xúc liên tiếp này cho thấy Moskva tiếp tục duy trì đối thoại với các đối tác trong khu vực trong bối cảnh tình hình Nam Kavkaz và môi trường quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp.

Minh Phương

Nguồn: Azer News, AA.