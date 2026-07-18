Nga, Azerbaijan thúc đẩy hợp tác song phương

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov vừa có cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Moscow, nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế, nhân văn và tăng cường phối hợp về các vấn đề khu vực và quốc tế.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Jeyhun Bayramov tại Moscow. Ảnh: Trend News Agency.

Phát biểu tại cuộc hội đàm ngày 17/7, ông Lavrov cho biết, Nga và Azerbaijan đang từng bước hiện thực hóa Tuyên bố Moscow về Hợp tác Đồng minh ký năm 2022. Ông nhấn mạnh, các cuộc tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo, chính phủ và các bộ, ngành hai nước đã góp phần củng cố quan hệ song phương, đồng thời cho biết hai bên đã giải quyết các vấn đề liên quan đến vụ rơi máy bay của Azerbaijan Airlines (AZAL) cuối năm 2024.

Về phần mình, Ngoại trưởng Bayramov khẳng định, các cuộc gặp cấp bộ trưởng là cơ chế quan trọng để rà soát toàn diện quan hệ Nga - Azerbaijan. Ông đánh giá hợp tác thương mại - đầu tư giữa hai nước vẫn duy trì xu hướng tích cực bất chấp những khó khăn của kinh tế toàn cầu và hai bên sẽ tiếp tục thúc đẩy các lĩnh vực ưu tiên trong thời gian tới.

Hai ngoại trưởng cũng trao đổi về tình hình Nam Kavkaz, cơ chế hợp tác khu vực “3+3”, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Azerbaijan và Armenia, cũng như sự phối hợp giữa hai nước tại Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG/CIS) và các cơ chế đa phương khác.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ảnh: TASS.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, chuyến thăm của ông Bayramov diễn ra trong bối cảnh Moscow và Baku tiếp tục duy trì đối thoại chính trị trên cơ sở tin cậy lẫn nhau. Nga coi Azerbaijan là đối tác quan trọng tại khu vực Nam Kavkaz và Biển Caspi, hai nước đã ký hơn 150 văn kiện pháp lý quốc tế và duy trì tiếp xúc thường xuyên ở cấp nguyên thủ cũng như cấp cao.

Hợp tác kinh tế tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, với tổng vốn đầu tư của Nga vào Azerbaijan vượt 10 tỷ USD và hơn 1.400 doanh nghiệp Nga đang hoạt động tại nước này. Hai bên cũng tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nhân văn.

Giới phân tích nhận định, cuộc hội đàm phản ánh nỗ lực của Moscow và Baku trong việc duy trì đối thoại chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế và tăng cường phối hợp nhằm bảo đảm ổn định tại khu vực Nam Kavkaz cũng như trên các diễn đàn quốc tế.

Minh Phương

Nguồn: TASS, APT.