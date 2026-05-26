Tổng thống Mỹ: Urani làm giàu của Iran sẽ được tiêu hủy

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lượng urani làm giàu của Iran sẽ được tiêu hủy sau khi được bàn giao cho Mỹ, tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một “địa điểm chấp nhận được khác”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận giữa Washington và Tehran.

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social ngày 25/5, ông Trump cho biết lượng urani làm giàu của Iran “sẽ được chuyển giao ngay cho Mỹ để đưa về nước và tiêu hủy hoặc, tốt hơn là được tiêu hủy tại chỗ hay tại một địa điểm phù hợp khác với sự phối hợp của Cộng hòa Hồi giáo Iran”.

Theo ông Trump, quá trình này sẽ có sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương.

Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể khối lượng urani làm giàu liên quan. Trước đó, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) từng giám sát chương trình hạt nhân của Iran thông qua nhiều cơ chế thanh sát khác nhau.

Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran bác bỏ thông tin cho rằng Tehran đã đồng ý chuyển lượng urani làm giàu ra nước ngoài.

Trước đó, kênh truyền hình Al Hadath có trụ sở tại Ả Rập Xê Út đưa tin Iran “sẵn sàng đưa lượng urani làm giàu cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ”. Tuy nhiên, Tasnim khẳng định thông tin này “không chính xác”.

Theo Tasnim, trong dự thảo bản ghi nhớ hiện nay giữa Tehran và Washington không có nội dung nào thể hiện Iran sẵn sàng chuyển vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, đồng thời Tehran cũng chưa đưa ra cam kết liên quan đến các hoạt động hạt nhân trong văn bản này.

Trong khi đó, báo The Washington Post dẫn lời một quan chức Iran cho biết trong giai đoạn đầu của một thỏa thuận tiềm năng, Mỹ sẽ giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Iran, hoạt động rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz sẽ được triển khai và lệnh phong tỏa của Mỹ sẽ được dỡ bỏ. Tuy nhiên, các quan chức Iran nhấn mạnh thỏa thuận nói trên không bao gồm một thỏa thuận hạt nhân toàn diện.

Thúy Hà

Nguồn: Tân Hoa xã