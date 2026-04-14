Nga đề xuất tiếp nhận urani làm giàu của Iran

Điện Kremlin mới đây cho biết, Nga sẵn sàng tiếp nhận lượng urani làm giàu của Iran như một phần trong các thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng, đồng thời tái khẳng định mục tiêu thúc đẩy các giải pháp hòa bình đối với các vấn đề quốc tế.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khu phức hợp hạt nhân Natanz ở Iran vào ngày 7 tháng 3 năm 2026, không phát hiện thêm hư hại nào tại cơ sở hoặc các đường hầm. Ảnh: Asharq Al-Awsat

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/4 cho biết đề xuất này đã được Vladimir Putin đưa ra trong các cuộc trao đổi với Mỹ và một số quốc gia liên quan, và đến nay vẫn còn hiệu lực nhưng chưa được triển khai trên thực tế.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran gần đây chưa đạt tiến triển như kỳ vọng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ kéo dài bất ổn cũng như tác động tiêu cực tới kinh tế và thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo giới phân tích, việc tiếp nhận urani làm giàu có thể đóng vai trò như một giải pháp kỹ thuật nhằm kiểm soát vật liệu hạt nhân nhạy cảm, qua đó hạn chế rủi ro phổ biến hạt nhân. Trong kịch bản này, lượng urani có thể được lưu trữ, xử lý hoặc chuyển đổi dưới sự giám sát quốc tế, góp phần tạo dựng lòng tin giữa các bên liên quan.

Với nền tảng công nghệ và kinh nghiệm sẵn có, Nga có thể đóng vai trò tiếp nhận và quản lý lượng urani này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) tham dự lễ ký kết các văn kiện tại Moscow ngày 17/1/2025. Ảnh: Reuters

Trước đó, Moscow nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế nhằm giảm thiểu rủi ro hạt nhân và hỗ trợ các tiến trình đàm phán.

Giới quan sát cho rằng đề xuất của Nga phản ánh nỗ lực duy trì vai trò trong các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh các cơ chế đối thoại hiện nay còn nhiều trở ngại. Nếu được triển khai, phương án này không chỉ góp phần giảm căng thẳng mà còn có thể tạo nền tảng cho các thỏa thuận rộng hơn trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: The Moscow Times, Al Jazeera