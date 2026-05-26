Hàn Quốc, Đức cạnh tranh quyết liệt “siêu dự án” tàu ngầm của Canada

Cuộc cạnh tranh giữa Hàn Quốc và Đức nhằm giành hợp đồng tàu ngầm thế hệ mới cho Canada đang trở nên nóng hơn, sau khi một tàu ngầm hiện đại của Hải quân Hàn Quốc vừa cập cảng Canada và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ phía quân đội nước chủ nhà.

Nhật báo Canada The Globe and Mail ngày 25/5 đưa tin, tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho của Hàn Quốc đã cập căn cứ hải quân Esquimalt ở bang British Columbia sau hành trình vượt Thái Bình Dương dài khoảng 14.000 km. Đây được xem là chuyến hải trình xa nhất từng được thực hiện bởi một tàu ngầm do Hàn Quốc tự đóng.

Sự xuất hiện của tàu ngầm này diễn ra đúng thời điểm Canada đang xem xét lựa chọn đối tác cho Dự án Tàu ngầm Tuần tra Canada, chương trình trị giá khoảng 60 nghìn tỷ won, tương đương gần 50 tỷ USD, nhằm thay thế 4 tàu ngầm lớp Victoria dự kiến ngừng hoạt động vào giữa những năm 2030.

Trong cuộc đua này, liên danh Hàn Quốc gồm Hanwha Ocean và HD Hyundai Heavy Industries đang cạnh tranh trực tiếp với hãng đóng tàu Đức ThyssenKrupp Marine Systems. Hiện tại, Hàn Quốc đang đề xuất mẫu tàu ngầm tiên tiến Jangbogo-III, còn phía Đức đưa ra mẫu 212CD submarine.

Nhiều sĩ quan hải quân Canada đã có cơ hội trải nghiệm thực tế trên tàu Dosan Ahn Chang-ho trong hành trình từ Hawaii tới Esquimalt. Trung sĩ Jake Dickson của Hải quân Canada mô tả trải nghiệm này giống như “đổi từ một chiếc Honda Civic đời 1999 sang một chiếc Tesla mới”. Ông cho biết tàu ngầm Hàn Quốc gây ấn tượng bởi công nghệ hiện đại và điều kiện sinh hoạt tiện nghi hơn đáng kể.

Theo giới quan sát, việc điều tàu Dosan Ahn Chang-ho trực tiếp tới Canada được xem là bước đi chiến lược nhằm chứng minh năng lực hoạt động tầm xa và khả năng sẵn sàng triển khai thực tế của công nghệ quốc phòng Hàn Quốc. Giới quan sát nhận định hợp đồng Dự án Tàu ngầm Tuần tra Canada không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và đóng tàu quân sự giữa các cường quốc công nghệ trên thế giới.

Ngọc Liên

Nguồn: Chosun daily