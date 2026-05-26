Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự tại Lebanon nhằm gây sức ép mạnh hơn đối với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng trước.

Ảnh: AP.

Theo đó ông Netanyahu cho biết, đã chỉ đạo quân đội “đẩy nhanh hơn nữa” chiến dịch tại Lebanon, đồng thời khẳng định Israel sẽ gia tăng hỏa lực để “đè bẹp” Hezbollah. Nhà lãnh đạo Israel cũng đề cập các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Hezbollah, cho biết quân đội đang nghiên cứu các biện pháp đối phó với loại UAV cáp quang mà lực lượng này sử dụng.

Theo quân đội Israel, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon đã bị tấn công trong ngày 25/5. Các đợt không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là đang thúc đẩy các cuộc trao đổi nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có tình hình tại Lebanon.

Được biết, trước khi mở rộng chiến dịch, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền nam Lebanon. Người phát ngôn quân đội Israel Đại tá Avichay Adraee cho biết, lực lượng này “buộc phải hành động bằng vũ lực” trước những gì Israel mô tả là các hành động vi phạm của Hezbollah.

Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các khu vực miền đông Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Lebanon, Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon, cùng nhiều khu vực tại miền nam nước này, trong đó có các khu vực gần thành phố Tyre. Các vụ tấn công được cho là khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào ba doanh trại và một cơ sở quân sự ở miền bắc Israel để đáp trả các hoạt động quân sự của Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cũng tái khẳng định lực lượng này phản đối đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, đồng thời tuyên bố Hezbollah sẽ không giải giáp.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun bảo vệ quyết định tham gia đối thoại với Israel nhưng nhấn mạnh yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Lebanon là điều “không thể thương lượng”.

Theo kế hoạch, Lebanon và Israel sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 6, sau cuộc gặp giữa các quan chức quân sự hai bên tại Lầu Năm Góc dự kiến diễn ra ngày 29/5.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AP