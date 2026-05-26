Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự tại Lebanon nhằm gây sức ép mạnh hơn đối với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng trước.

Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự tại Lebanon nhằm gây sức ép mạnh hơn đối với lực lượng Hezbollah, trong bối cảnh giao tranh dọc biên giới hai nước tiếp tục leo thang dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng trước.

Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này sẽ tăng cường các hoạt động quân sự tại Lebanon. Ảnh: AP.

Theo đó ông Netanyahu cho biết, đã chỉ đạo quân đội “đẩy nhanh hơn nữa” chiến dịch tại Lebanon, đồng thời khẳng định Israel sẽ gia tăng hỏa lực để “đè bẹp” Hezbollah. Nhà lãnh đạo Israel cũng đề cập các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ phía Hezbollah, cho biết quân đội đang nghiên cứu các biện pháp đối phó với loại UAV cáp quang mà lực lượng này sử dụng.

Theo quân đội Israel, hơn 70 mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon đã bị tấn công trong ngày 25/5. Các đợt không kích diễn ra trong bối cảnh Mỹ và Iran được cho là đang thúc đẩy các cuộc trao đổi nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, trong đó có tình hình tại Lebanon.

Được biết, trước khi mở rộng chiến dịch, quân đội Israel đã phát cảnh báo sơ tán đối với 10 ngôi làng ở miền nam Lebanon. Người phát ngôn quân đội Israel Đại tá Avichay Adraee cho biết, lực lượng này “buộc phải hành động bằng vũ lực” trước những gì Israel mô tả là các hành động vi phạm của Hezbollah.

Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah

Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các khu vực miền đông Lebanon. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Lebanon, Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào thung lũng Bekaa ở miền đông Lebanon, cùng nhiều khu vực tại miền nam nước này, trong đó có các khu vực gần thành phố Tyre. Các vụ tấn công được cho là khiến ít nhất 3 người thiệt mạng.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích nhằm vào ba doanh trại và một cơ sở quân sự ở miền bắc Israel để đáp trả các hoạt động quân sự của Tel Aviv. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem cũng tái khẳng định lực lượng này phản đối đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, đồng thời tuyên bố Hezbollah sẽ không giải giáp.

Cùng ngày, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun bảo vệ quyết định tham gia đối thoại với Israel nhưng nhấn mạnh yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi miền nam Lebanon là điều “không thể thương lượng”.

Theo kế hoạch, Lebanon và Israel sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán tại Washington vào đầu tháng 6, sau cuộc gặp giữa các quan chức quân sự hai bên tại Lầu Năm Góc dự kiến diễn ra ngày 29/5.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters, AP

Tin liên quan:
  • Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah
    Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả Israel liên quan vụ ám sát Tham mưu trưởng quân sự

    Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp tối 28/11, Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tại Lebanon, Sheikh Naim Qassem, khẳng định phong trào này có quyền và sẽ thực thi quyền đáp trả đòn tấn công của Israel vào nước này hôm 23/11 khiến Tham mưu trưởng quân sự của nhóm này thiệt mạng, đồng thời không loại trừ kịch bản sẽ nổ ra một cuộc chiến mới trong giai đoạn tới.

  • Israel tuyên bố sẽ “đè bẹp” Hezbollah
    Hezbollah tuyên bố sẵn sàng đối đầu lâu dài với Israel

    Lãnh đạo Hezbollah tuyên bố lực lượng này sẵn sàng cho một “cuộc đối đầu lâu dài” với Israel trong bối cảnh căng thẳng khu vực gia tăng. Trong khi đó, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) kêu gọi hai bên lập tức ngừng bắn, khi tình hình nhân đạo tại Lebanon đang xấu đi nhanh chóng và nguồn viện trợ lương thực có nguy cơ cạn kiệt.

Từ khóa:

#Hezbollah #Quân đội Israel #Quân sự #UAV #Thủ tướng israel #Máy bay không người lái #Lệnh ngừng bắn #lực lượng #Giao tranh #Hiệu lực

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ: Urani làm giàu của Iran sẽ được tiêu hủy

Tổng thống Mỹ: Urani làm giàu của Iran sẽ được tiêu hủy

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lượng urani làm giàu của Iran sẽ được tiêu hủy sau khi được bàn giao cho Mỹ, tiêu hủy tại chỗ hoặc tại một “địa điểm chấp nhận được khác”, trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin liên quan đến khả năng đạt được...
Pakistan và Trung Quốc ký kết loạt thỏa thuận tỷ USD

Pakistan và Trung Quốc ký kết loạt thỏa thuận tỷ USD

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đang có chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 23 đến 26-5. Chuyến đi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mang theo kỳ vọng giải cứu nền kinh tế Pakistan thông qua các thỏa thuận thương...
Mỹ - Iran tiến gần thỏa thuận khung

Mỹ - Iran tiến gần thỏa thuận khung

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Truyền thông Mỹ ngày 25/5 đồng loạt đưa tin Mỹ và Iran đang tiến gần tới một thỏa thuận khung nhằm từng bước chấm dứt căng thẳng tại Trung Đông, trong đó bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và xử lý các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh