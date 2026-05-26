Mỹ tấn công “tự vệ” tại Iran giữa lúc đàm phán được thúc đẩy

Quân đội Mỹ vừa cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công mang tính “tự vệ” nhằm vào một số mục tiêu tại miền Nam Iran, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định tiến trình đàm phán liên quan Iran đang đạt được những tín hiệu tích cực.

Bộ Tư lệnh Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tấn công các bệ phóng tên lửa và tàu rải thủy lôi của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 25/5, các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm phóng tên lửa và một số tàu bị cáo buộc đang cố gắng gài mìn. Người phát ngôn CENTCOM, Đại úy Tim Hawkins, cho biết các hoạt động này được thực hiện “để bảo vệ binh sĩ Mỹ trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran”, đồng thời nhấn mạnh Washington vẫn “kiềm chế trong thời gian ngừng bắn đang diễn ra”.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng ngày, cho rằng bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột với Iran cũng cần đi kèm với việc mở rộng Hiệp định Abraham, khuôn khổ thỏa thuận do Mỹ thúc đẩy trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, Ả Rập Xê Út, Qatar, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Jordan nên tham gia hiệp định này trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, Bahrain và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là những quốc gia đầu tiên ký kết Hiệp định Abraham vào năm 2020. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng sau những nỗ lực ngoại giao kéo dài của Mỹ, các quốc gia liên quan cần đồng thời tham gia cơ chế hợp tác này nhằm củng cố ổn định khu vực.

Tuy nhiên, đề xuất của ông Trump đang đối mặt với nhiều thách thức. Ả Rập Xê Út tiếp tục khẳng định việc bình thường hóa quan hệ với Israel chỉ có thể được thúc đẩy nếu có lộ trình rõ ràng hướng tới việc thành lập Nhà nước Palestine. Pakistan cũng duy trì lập trường chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng rằng bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng cần đi kèm với việc mở rộng Hiệp định Abraham. Ảnh: Reuters.

Hiện chưa rõ thời điểm cũng như hình thức hoàn tất một thỏa thuận toàn diện với Iran. Tổng thống Trump thậm chí cho rằng Tehran trong tương lai cũng có thể tham gia Hiệp định Abraham nếu các bên đạt được đồng thuận.

Hiệp định Abraham là chuỗi thỏa thuận ngoại giao, kinh tế và an ninh được thúc đẩy dưới ảnh hưởng của Mỹ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Ban đầu, hiệp định được ký kết giữa Israel với UAE và Bahrain, sau đó mở rộng sang Sudan, Ma-rốc và gần đây là Kazakhstan. Các thỏa thuận này được xem là nỗ lực thúc đẩy hợp tác và ổn định tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi.

Thúy Hà

Nguồn: AP