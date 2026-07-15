Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật áp thuế 500% lên hàng hóa Ấn Độ

Ngày 14/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với dự luật “Đạo luật Trừng phạt Nga”. Dự luật đề xuất áp mức thuế phạt thương mại lên tới 500% đối với các quốc gia tiếp tục mua dầu mỏ và các sản phẩm năng lượng từ Nga, trong đó Ấn Độ và Trung Quốc được xác định là hai mục tiêu trừng phạt trọng điểm.

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Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật áp thuế 500% lên hàng hóa Ấn Độ. Ảnh minh họa.

Động thái cứng rắn của Nhà Trắng diễn ra ngay sau khi lệnh miễn trừ trừng phạt tạm thời do Bộ Tài chính Mỹ cấp cho Ấn Độ chính thức hết hạn vào ngày 17/6 vừa qua. Việc chấm dứt thời hạn này đã đẩy các hoạt động nhập khẩu dầu thô từ Nga của New Delhi vào một “vùng xám” pháp lý đầy rủi ro, gây ra làn sóng bất ổn lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và giới hoạch định chính sách tại quốc gia Nam Á.

Dự luật do cố Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal đề xuất. Nếu được Quốc hội Mỹ thông qua, văn bản sẽ trao cho Tổng thống quyền áp dụng mức thuế thứ cấp lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các nước tiếp tục giao dịch năng lượng với Nga.

Theo lập luận từ các nhà bảo trợ dự luật, Ấn Độ và Trung Quốc hiện chiếm tới gần 70% tổng lượng xuất khẩu dầu thô, khí đốt và các sản phẩm dầu mỏ của Nga. Do đó, các nghị sĩ Mỹ kỳ vọng việc siết chặt và làm sụt giảm nhu cầu từ hai thị trường lớn này sẽ gia tăng áp lực kinh tế đối với Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Đến nay, Chính phủ Ấn Độ chưa đưa ra phản ứng chính thức. New Delhi nhiều lần khẳng định việc mua dầu của Nga nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và lợi ích kinh tế quốc gia.

Chính sách thuế mới của Mỹ được dự báo sẽ tác động đến thị trường năng lượng toàn cầu. Ảnh minh họa.

Giới quan sát nhận định, việc Nhà Trắng công khai ủng hộ đạo luật thuế quan trên là một bước đi tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Biện pháp này không chỉ nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Nga, mà còn đặt các đối tác thương mại lớn tại châu Á trước những tính toán giữa lợi ích từ nguồn năng lượng hiện tại và nguy cơ đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế từ phía Washington.

Thanh Giang

Nguồn: Wion.