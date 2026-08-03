Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong dự “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Cẩm Tú

Sáng 3/8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Cẩm Tú tổ chức Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” năm 2026. Đây là đơn vị được tỉnh lựa chọn để tổ chức ngày hội điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho cán bộ, Nhân dân xã Cẩm Tú.

Dự và chung vui ngày hội có đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân xã Cẩm Tú.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu cùng cán bộ và Nhân dân xã Cẩm Tú đã ôn lại truyền thống Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tới dự Ngày hội.

Thời gian qua, xã Cẩm Tú đã đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và năng lực tự quản, tự bảo vệ của Nhân dân, tích cực tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Các đại biểu dự ngày hội.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Xây dựng và duy trì hiệu quả nhiều mô hình tự quản về ANTT như: “Camera với ANTT”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”... Các mô hình đã phát huy hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, Nhân dân xã Cẩm Tú đã đạt được trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Cẩm Tú tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền đối với công tác bảo đảm ANTT. Phải xác định xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn chặt với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng thời, đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức tuyên truyền; lấy người dân làm trung tâm, lấy thôn và khu dân cư làm địa bàn trọng điểm. Chú trọng tuyên truyền kỹ năng nhận diện, phòng ngừa lừa đảo trên không gian mạng, tín dụng đen, ma túy, bạo lực gia đình, cháy nổ và tai nạn giao thông. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu; mỗi gia đình phải là một điểm tựa bình yên; mỗi người dân phải là một chủ thể tích cực bảo vệ ANTT.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm các gian trưng bày tại Ngày hội.

Thường xuyên rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả các mô hình tự quản. Tiếp tục nhân rộng những mô hình phù hợp, thiết thực như camera an ninh, dòng họ tự quản, tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy; đồng thời xây dựng mô hình mới về phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng; phấn đấu xây dựng khu dân cư không ma túy.

Việc xây dựng mô hình phải chú trọng chất lượng, hiệu quả thực chất, tránh hình thức, dàn trải.

Chăm lo xây dựng lực lượng công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, trọng dân và vì Nhân dân phục vụ. Thường xuyên tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng dân vận, hòa giải, xử lý tình huống và ứng dụng công nghệ số; bảo đảm lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thật sự là “cánh tay nối dài” của công an xã, giải quyết kịp thời mâu thuẫn và vụ việc ngay từ địa bàn dân cư.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, nhà trường, doanh nghiệp, người có uy tín, trưởng dòng họ và toàn thể Nhân dân. Tiếp tục nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; bảo vệ người cung cấp thông tin; quan tâm cảm hóa, giáo dục người vi phạm tại cộng đồng và giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập xã hội.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06; khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư phục vụ quản lý xã hội, cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm an sinh và phòng ngừa tội phạm. Tiếp tục đầu tư, xã hội hóa hệ thống camera giám sát; xây dựng các kênh tương tác thuận tiện để Nhân dân phản ánh, cung cấp thông tin về ANTT. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Tú.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà cho các đối tượng chính sách, gia đình tiêu biểu.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Tú; trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Cẩm Tú vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và tổ chức các hoạt động Ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2026; tặng quà của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân tiêu biểu.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND xã Cẩm Tú.

Quốc Hương