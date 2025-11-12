Tổng thống Mỹ cân nhắc giảm thuế quan với Ấn Độ

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/11 phát tín hiệu về việc giảm thuế quan áp dụng lên hàng hóa Ấn Độ, đồng thời cho biết, thỏa thuận thương mại song phương đang “gần như hoàn tất”. Thông tin này được đưa ra tại lễ nhậm chức của Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ, Sergio Gor, mở ra tín hiệu tích cực cho quan hệ thương mại giữa hai bên sau nhiều tháng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục, Washington, D.C. Ảnh: CNN

Phát biểu với báo giới tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ca ngợi mối quan hệ với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, nhấn mạnh New Delhi là “đối tác kinh tế và an ninh chiến lược quan trọng” trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tổng thống Mỹ cho biết, hai nước đang tiến gần tới một thỏa thuận công bằng, mặc dù trước đây quan hệ đôi bên từng căng thẳng vì thương mại và dầu mỏ.

Liên quan đến thuế quan, hiện Mỹ áp mức cao kỷ lục 50% đối với hàng hóa Ấn Độ, bao gồm thuế bổ sung 25% với dầu Nga. Tổng thống Trump cho biết, do Ấn Độ đã giảm nhập khẩu dầu Nga, Mỹ sẽ giảm thuế quan trong tương lai, nhưng chưa công bố mốc thời gian cụ thể.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết, nước này có thể áp thuế đối với pasta nhập khẩu từ Italy bắt đầu từ tháng 1/2026, mức thuế quan của Mỹ đối với pasta nhập khẩu từ 13 công ty lớn của Italy có thể tăng vọt lên đến 107%.

Trong diễn biến khác liên quan, Chính phủ Mexico cho biết nước này đã áp dụng mức thuế nhập khẩu mới 156%/kg đối với mặt hàng đường nhập khẩu nhằm giảm tác động tiêu cực từ tình trạng giá thấp do lượng nhập khẩu bất thường trong thời gian qua, đồng thời khuyến khích tăng tiêu thụ đường sản xuất trong nước trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Được biết, sắc lệnh do Tổng thống Claudia Sheinbaum ký và công bố trên Công báo Liên bang tối 10/11 cho biết, mức thuế mới được áp dụng cho tất cả các loại đường, bao gồm cả đường củ cải và các loại siro.

Minh Phương

Nguồn: Telegraph India, CNBC.