Mỹ giảm mạnh thuế nhập khẩu, Ấn Độ cam kết chấm dứt mua dầu của Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo Washington và New Delhi đã đạt được một thỏa thuận thương mại mới, theo đó Mỹ sẽ cắt giảm mạnh thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Ấn Độ xuống còn 18%, đổi lại Ấn Độ cam kết chấm dứt việc mua dầu thô của Nga và hạ thấp các rào cản thương mại đối với Mỹ.

Mỹ giảm thuế nhập khẩu với Ấn Độ xuống 18%, New Delhi cam kết chấm dứt mua dầu của Nga Ảnh: Tradingview.

Thông báo được Tổng thống Trump đưa ra trên mạng xã hội Truth Social ngày 2/2 sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Theo đó, mức thuế mới sẽ thay thế mức thuế tổng cộng 50% từng được áp lên hàng hóa Ấn Độ, bao gồm thuế đối ứng 25% và thuế trừng phạt bổ sung liên quan đến việc New Delhi tiếp tục mua dầu của Nga. Đổi lại, Ấn Độ sẽ chuyển sang mua dầu từ Mỹ và có thể cả Venezuela, nhằm thay thế nguồn cung từ Nga.

Tổng thống Trump cho biết Thủ tướng Modi cũng cam kết thúc đẩy mạnh mẽ chính sách “Mua hàng Mỹ”, bao gồm việc nhập khẩu hơn 500 tỷ USD các sản phẩm năng lượng của Mỹ như than đá, cùng với công nghệ, nông sản và nhiều mặt hàng khác. Ông Trump khẳng định Ấn Độ sẽ tiến tới giảm thuế quan và các rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa Mỹ, thậm chí hướng tới mức “bằng 0”.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn rất ít chi tiết cụ thể được công bố, như lộ trình Ấn Độ chấm dứt mua dầu Nga cũng như phạm vi các rào cản thương mại sẽ được dỡ bỏ. Tính đến cuối ngày 2/2, Nhà Trắng vẫn chưa ban hành tuyên bố chính thức hoặc thông báo trên Công báo Liên bang để thực thi thỏa thuận.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là tin vui đối với các sản phẩm “Made in India”. Ảnh: India Today Global.

Về phía Ấn Độ, Thủ tướng Modi bày tỏ hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là tin vui đối với các sản phẩm “Made in India”, đồng thời gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Trump. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal cho rằng thỏa thuận sẽ giúp hai nền kinh tế xích lại gần nhau hơn và mở ra cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp nhỏ và lực lượng lao động tay nghề cao của Ấn Độ.

Thỏa thuận Mỹ–Ấn được công bố chỉ ít ngày sau khi New Delhi ký kết hiệp định thương mại với Liên minh châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy nhanh các thỏa thuận khung với các đối tác lớn trước khi Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến chính sách thuế đối ứng.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters.