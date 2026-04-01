Tổng thống Mỹ sắp có thông điệp quan trọng về chiến sự Iran

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 1/4 thông báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phát biểu trước toàn quốc vào tối cùng ngày (giờ Mỹ) để cập nhật tình hình xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ sắp có thông điệp quan trọng trước toàn quốc về Iran . Ảnh: India.com.

Theo thông báo đăng trên mạng xã hội X, bài phát biểu dự kiến diễn ra lúc 21h (giờ miền Đông), tập trung vào “những diễn biến quan trọng liên quan tới Iran”. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington phát đi tín hiệu có thể đang tiến gần “vạch đích” của cuộc xung đột. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định Mỹ “có thể đã nhìn thấy vạch đích”, dù chưa thể kết thúc ngay lập tức, đồng thời cho biết các kênh liên lạc gián tiếp với Iran vẫn được duy trì và không loại trừ khả năng tiếp xúc trực tiếp trong tương lai.

Tuy nhiên, song song với các tín hiệu ngoại giao, chính quyền Tổng thống Trump cũng gia tăng sức ép đối với các đồng minh châu Âu. Cùng ngày, ông Trump chỉ trích các nước châu Âu vì không tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời yêu cầu các quốc gia này tự đảm bảo nguồn cung năng lượng và an ninh hàng hải, đặc biệt tại Eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với dầu mỏ toàn cầu.

Những phát biểu này làm dấy lên lo ngại về rạn nứt trong NATO, trong bối cảnh liên minh vốn đã chịu sức ép từ các bất đồng liên quan đến chi tiêu quốc phòng và vai trò của Mỹ. Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Pháp và Tây Ban Nha, được cho là đã hạn chế hoặc không cho phép Mỹ sử dụng không phận và cơ sở quân sự cho các chiến dịch liên quan đến Iran.

Phản ứng trước các chỉ trích, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định lập trường của Paris không thay đổi kể từ khi xung đột bùng phát. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh London vẫn duy trì quan hệ đồng minh chặt chẽ với Washington, đồng thời tăng cường triển khai hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu tới khu vực Vùng Vịnh nhằm hỗ trợ các đối tác.

Mỹ xem xét lại quan hệ với NATO sau xung đột với Iran. Ảnh: Bloomberg News.

Giới phân tích nhận định Mỹ có thể đang từng bước điều chỉnh vai trò, giảm can dự quân sự trực tiếp và chuyển giao một phần trách nhiệm ổn định khu vực cho các đồng minh. Tuy nhiên, mức độ sẵn sàng và khả năng phối hợp của châu Âu vẫn là yếu tố chưa rõ ràng, đặt ra thách thức đối với tương lai của liên minh xuyên Đại Tây Dương.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, BBC.