Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm, thảo luận về lệnh ngừng bắn tại Ukraine và Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc điện đàm kéo dài 90 phút thảo luận về các vấn đề quan trọng như lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến ở Ukraine và tình hình liên quan đến Iran.

Các tổng thống Nga-Mỹ “đặc biệt chú ý đến tình hình liên quan đến Iran và khu vực Vịnh Ba Tư”. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm ngày 29/4 được miêu tả là “thẳng thắn và mang tính chuyên nghiệp”, phía Nga cho biết, các tổng thống “đặc biệt chú ý đến tình hình liên quan đến Iran và khu vực Vịnh Ba Tư”. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran của Tổng thống Mỹ Donald Trump là đúng đắn, “vì điều này sẽ tạo cơ hội cho các cuộc đàm phán và giúp ổn định tình hình.” Tuy vậy, ông Putin cũng “nhấn mạnh những hậu quả không thể tránh khỏi và cực kỳ tai hại không chỉ đối với Iran và các nước láng giềng, mà còn đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế, nếu Mỹ và Israel một lần nữa sử dụng hành động quân sự”.

Tổng thống Nga hoan nghênh quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ. Ảnh: AFP.

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cho biết, Nga “sẵn sàng tuyên bố một lệnh ngừng bắn tạm thời trên các chiến tuyến ở Ukraine trùng với dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5”.

Trong khi đó, tại Washington, phát biểu với các phóng viên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đã có một “cuộc trò chuyện rất tốt đẹp” với Tổng thống Putin. Liên quan tới phát biểu đưa ra trong cuộc điện đàm của Tổng thống Nga Putin về việc hỗ trợ nhằm giải quyết vấn đề làm giàu uranium, một nội dung then chốt trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, Tổng thống Mỹ Trump đã bác bỏ đề xuất này và tiếp tục gây sức ép yêu cầu ưu tiên chấm dứt xung đột ở Ukraine trước.

Ông Trump nói: “Tôi đã nói với ông ấy rằng, ‘Tôi muốn ông (Tổng thống Putin) tham gia nhiều hơn vào việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine’,” đồng thời cho biết thêm: “Tôi nói rằng ông nên kết thúc cuộc chiến của mình trước khi hỗ trợ Mỹ.” Ông cũng khẳng định: “Sẽ không có thỏa thuận nào nếu Iran không tự đồng ý từ bỏ vũ khí hạt nhân.”

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất hỗ trợ chuyển lượng uranium đã làm giàu của Iran sang Nga, song ông bác bỏ . Ảnh: AFP.

Cả Mỹ và Nga đều đang chịu áp lực về quân sự do các cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông và Ukraine. Gần đây, Nga đã hủy bỏ việc huy động các đơn vị thiết giáp tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng năm nay, lần đầu tiên sau 19 năm kể từ năm 2007, do lo ngại các tình huống bất ngờ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tập trung vào cơ sở năng lượng trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Trump cũng đang chịu áp lực chính trị trong nước nhằm ổn định giá cả khi giá dầu tăng mạnh. Khi được hỏi về thời điểm kết thúc các cuộc xung đột ở Ukraine và Iran, ông Trump nói: “Có thể hai vấn đề này đang theo cùng một tiến trình thời gian.”

Thúy Hà

Nguồn: Chosun