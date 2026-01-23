Tổng thống Mỹ công bố kế hoạch thăm Trung Quốc

Ngày 22/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch thăm Trung Quốc trong năm nay, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh đang tìm cách củng cố đà cải thiện quan hệ song phương sau giai đoạn căng thẳng kéo dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: AFP.

Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không Lực Một, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông dự kiến sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 tới. Theo kế hoạch, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ có chuyến thăm chính thức Mỹ vào cuối năm nay.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Tôi mong được gặp Chủ tịch Tập. Tôi luôn có mối quan hệ tuyệt vời với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình”.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới từng rơi vào căng thẳng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, song cho rằng tình hình đã được cải thiện đáng kể trong thời gian gần đây. Một trong những dấu hiệu tích cực theo ông Trump, là việc Trung Quốc nối lại việc mua với khối lượng lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, mang lại lợi ích trực tiếp cho nông dân nước này.

Trước đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm vào cuối tháng 11/2025. Sau cuộc trao đổi, Tổng thống Mỹ khẳng định quan hệ Mỹ - Trung “vô cùng vững chắc”, đồng thời cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, từ tình hình Ukraine – Nga, kiểm soát fentanyl cho tới thương mại nông sản. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác, thu hẹp các bất đồng và tạo thêm không gian mới cho quan hệ song phương, nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước cũng như cho thế giới.

Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên sau sáu năm bên lề Hội nghị Cấp cao APEC tại Busan, Hàn Quốc, vào cuối tháng 10/2025. Sau cuộc gặp, hai nước đạt được đồng thuận trong việc xử lý một số vấn đề thương mại lớn.

Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Theo các thỏa thuận đạt được, Trung Quốc đồng ý tạm hoãn các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm, đổi lại Mỹ giảm một phần thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và tạm dừng một số cuộc điều tra liên quan đến lĩnh vực hàng hải và chuỗi cung ứng. Washington cũng cam kết giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc từ mức 57% xuống 47%, đồng thời điều chỉnh các biện pháp liên quan đến fentanyl.

Quan hệ Mỹ – Trung từng leo thang căng thẳng trong nhiều năm, đặc biệt kể từ khi Tổng thống Trump áp đặt các mức thuế cao đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tuy nhiên, các chuyến thăm cấp cao được công bố lần này được đánh giá là tín hiệu cho thấy hai bên đang nỗ lực ổn định và định hình lại quan hệ song phương trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: AFP, Xinhua.