Tổng thống Mỹ ký đạo luật chi tiêu, chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử

Sáng 13/11 theo giờ Việt Nam, tức tối 12/11 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký đạo luật chi tiêu, cho phép Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại sau quãng thời gian đóng cửa lâu nhất trong lịch sử, kéo dài 43 ngày, khôi phục hoạt động của các cơ quan công quyền và đưa hàng trăm nghìn nhân viên liên bang trở lại làm việc.

Tổng thống Donald Trump ký dự luật chi tiêu, chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ tại Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 12/11/2025. Ảnh: Reuters

Tại lễ ký ban hành luật diễn ra trong Phòng Bầu Dục, Tổng thống Trump tuyên bố: “Chúng ta không bao giờ được để điều này xảy ra lần nữa. Đây không phải là cách để điều hành một quốc gia.”

Trước đó, Hạ viện Mỹ – do đảng Cộng hòa kiểm soát – đã thông qua gói ngân sách với 222 phiếu thuận và 209 phiếu chống, cho phép nối lại các chương trình hỗ trợ thực phẩm, trả lương cho công chức, và khôi phục hoạt động của hệ thống kiểm soát không lưu. Dự luật này đã được Thượng viện thông qua đầu tuần và nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ ông Trump, giúp duy trì sự thống nhất trong nội bộ đảng Cộng hòa giữa làn sóng phản đối mạnh mẽ của phe Dân chủ.

Thỏa thuận mới gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ đến ngày 30/1/2026, nhưng đồng thời khiến nợ liên bang tăng thêm khoảng 1,8 nghìn tỷ USD mỗi năm, nâng tổng nợ công của Mỹ lên hơn 38 nghìn tỷ USD.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa công bố kế hoạch hỗ trợ kinh tế mới của Tổng thống Donald Trump, theo đó các gia đình có thu nhập dưới 100.000 USD mỗi năm sẽ nhận được séc hoàn thuế trị giá 2.000 USD - một phần trong chính sách “Nước Mỹ trước tiên” nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế cho người dân lao động Mỹ. Ông cũng khẳng định rằng năm 2026 sẽ chứng kiến đợt hoàn thuế lớn nhất trong lịch sử hiện đại, nhờ đạo luật thuế mới do Tổng thống Trump ban hành, bao gồm miễn thuế cho tiền tip, tiền làm thêm giờ và các khoản thu nhập bổ sung của người lao động. Ông chỉ rõ: “Chính đạo luật thuế này đã tài trợ cho kế hoạch hoàn thuế. Những khoản tiền hoàn lại khổng lồ mà người dân Mỹ sắp nhận được đó là phần thưởng mà Tổng thống Trump dành cho người dân”.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định đây là một bước đột phá táo bạo trong chính sách tài chính của chính quyền Tổng thống Trump - giảm gánh nặng thuế, thúc đẩy tiêu dùng và củng cố nền kinh tế Mỹ từ gốc.

Vân Bình

Nguồn: Reuters