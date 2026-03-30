Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Financial Times ngày 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các phát biểu đáng chú ý liên quan đến cuộc xung đột với Iran, trong đó nhấn mạnh khả năng Mỹ kiểm soát các nguồn dầu của Iran, kể cả phương án nhằm vào đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt. Bên cạnh đó, ông cũng cho biết, Washington vẫn đang xem xét nhiều lựa chọn khác nhau, đồng thời không loại trừ khả năng đối thoại thông qua các kênh trung gian.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khả năng Mỹ kiểm soát các nguồn dầu của Iran, kể cả phương án nhằm vào đảo Kharg - đầu mối xuất khẩu dầu chủ chốt. Ảnh: BBC.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Financial Times, ông Trump nêu rõ: “Thành thật mà nói, điều tôi quan tâm nhất là kiểm soát dầu của Iran”, đồng thời so sánh với cách tiếp cận của Mỹ tại Venezuela, nơi Washington có ý định kiểm soát ngành dầu mỏ trong thời gian dài sau khi bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1. Theo Financial Times, việc kiểm soát nguồn dầu của Iran sẽ gắn với khả năng kiểm soát đảo Kharg - nơi trung chuyển hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Tuy nhiên, báo này cảnh báo rằng một hành động như vậy có thể làm gia tăng thương vong và kéo dài xung đột.

Ông Trump cho biết Mỹ có nhiều lựa chọn khác nhau, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện hoặc không thực hiện phương án nói trên. Ông cũng thừa nhận nếu triển khai, lực lượng Mỹ có thể cần hiện diện tại khu vực này trong một khoảng thời gian. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định Iran có năng lực phòng thủ hạn chế tại đảo Kharg và cho rằng Mỹ có thể kiểm soát khu vực này một cách tương đối dễ dàng.

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, đồng thời xem xét phương án nhằm thu hồi khoảng gần 1.000 pound (khoảng 453,5 kg) uranium từ Iran. Bên cạnh đó, theo The Wall Street Journal, ông Trump cũng chỉ đạo các cố vấn gây sức ép để Iran chấp nhận bàn giao số vật liệu này như một điều kiện nhằm chấm dứt xung đột. Bộ Quốc phòng Mỹ được cho là đang triển khai thêm lực lượng tới khu vực, trong đó Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo hơn 3.500 binh sĩ, bao gồm khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ, đã được điều động tới Trung Đông.

Mặc dù vậy, Tổng thống Mỹ cho biết các cuộc tiếp xúc gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các kênh trung gian của Pakistan đang đạt tiến triển, đồng thời nhận định một thỏa thuận có thể đạt được trong thời gian tương đối ngắn. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng Iran thực tế đã trải qua “thay đổi chế độ” sau khi Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao khác bị tiêu diệt trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã bước sang ngày thứ 31. Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi lời cảm ơn tới các lãnh đạo tôn giáo và người dân Iraq vì sự ủng hộ dành cho Iran.

Hình ảnh vệ tinh của truyền thông Iran cho thấy một số căn cứ quân sự của Mỹ tại Saudi Arabia và Bahrain bị tấn công, gây thiệt hại đối với một số khí tài và cơ sở hạ tầng. Bên cạnh đó, phía Iran cảnh báo các địa điểm liên quan đến giới quân sự và chính trị của Mỹ và Israel có thể trở thành mục tiêu trong các đợt tấn công tiếp theo.

Theo Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng các đề xuất do Mỹ đưa ra thông qua trung gian liên quan đến các vấn đề chủ quyền là “không mang tính xây dựng và thiếu cơ sở ngoại giao”. Phía Iran nhấn mạnh cần dựa vào năng lực của mình để bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời cho rằng các hoạt động quân sự của Iran chỉ nhằm vào các cơ sở quân sự liên quan đến Mỹ và Israel. Iran cũng cho rằng đây không phải là xung đột giữa người dân hai nước mà là hệ quả từ các hành động do Mỹ và Israel gây ra, và Washington cần chịu trách nhiệm về các diễn biến liên quan.

Thanh Vân

Nguồn Reuters, Tân Hoa Xã.