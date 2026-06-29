Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết ủng hộ chủ quyền, kinh tế và lực lượng vũ trang Lebanon

Ngày 28/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cam kết ủng hộ chủ quyền, nền kinh tế và lực lượng vũ trang của Lebanon trong cuộc điện đàm với Tổng thống Lebanon Joseph Aoun.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết ủng hộ chủ quyền, kinh tế và lực lượng vũ trang Lebanon. Ảnh: Royanews.

Theo thông báo của Phủ Tổng thống Lebanon, trong cuộc điện đàm, ông Trump đã chúc mừng ông Aoun về việc ký kết thỏa thuận khung do Mỹ bảo trợ giữa Lebanon và Israel, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ của Washington đối với Lebanon và người dân nước này. Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ việc thực thi thỏa thuận và khôi phục an ninh cũng như ổn định tại Lebanon. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon, cũng như các nỗ lực mở rộng quyền lực của nhà nước trên toàn bộ lãnh thổ Lebanon thông qua lực lượng vũ trang của nước này.

Ông Trump cũng cam kết hỗ trợ nền kinh tế Lebanon và các “lực lượng an ninh hợp pháp” của nước này, khẳng định Washington sẽ không tiếc bất kỳ nỗ lực nào nhằm giúp Lebanon khôi phục vai trò của mình ở khu vực và trên trường quốc tế.

Về phần mình, nhà lãnh đạo Lebanon cho biết, Beirut sẽ đảm nhận trách nhiệm trong việc thực thi thỏa thuận khung và bày tỏ hy vọng Washington sẽ giúp ngăn chặn các hành động vi phạm cũng như bảo đảm mọi cam kết được tôn trọng. Ông cũng kêu gọi Mỹ gây sức ép buộc Israel rút khỏi những vùng lãnh thổ mà nước này vẫn còn chiếm đóng ở miền Nam Lebanon, nhằm tạo điều kiện cho quân đội Lebanon triển khai lực lượng tới đường biên giới quốc tế. Phủ Tổng thống Lebanon cho biết thêm ông Trump đã bày tỏ hy vọng sẽ sớm gặp Tổng thống Aoun tại Washington.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 28/6 cho biết, Iran và Lebanon đã nhất trí thành lập một “nhóm công tác quản lý xung đột”. Ảnh: ISNA.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 28/6 thông báo, Iran và Lebanon đã nhất trí thành lập một “nhóm công tác quản lý xung đột”, với sự tham gia của phía Mỹ nhằm giám sát việc thực thi các điều khoản liên quan đến Lebanon trong bản ghi nhớ hòa bình Mỹ - Iran vừa được ký kết gần đây.

Phát biểu sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, ông Ghalibaf nhấn mạnh, phái đoàn đàm phán Iran nhiều lần nêu ra các hành vi vi phạm cam kết của những bên khác trong các cuộc đàm phán Mỹ - Iran diễn ra tại Thụy Sĩ. Trong bối cảnh đó, Tehran và Beirut đã thống nhất thành lập nhóm công tác nói trên.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei kêu gọi sớm xây dựng một lộ trình cụ thể nhằm thúc đẩy việc Israel rút quân vô điều kiện khỏi các vùng lãnh thổ Lebanon đang bị Israel chiếm đóng. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh rằng việc thực hiện đầy đủ điều khoản đầu tiên của bản ghi nhớ là điều kiện tiên quyết để đạt được một thỏa thuận cuối cùng mang tính lâu dài cũng như bảo đảm ổn định cho khu vực.

Thanh Vân

Nguồn: TRT, Tân Hoa Xã.