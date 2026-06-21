Tổng thống Mỹ để ngỏ khả năng ủng hộ ông Netanyahu tái cử giữa bất đồng về Lebanon

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/6 đã chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social một bài viết đề cập đến triển vọng chính trị của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tel Aviv được cho là đang xuất hiện những khác biệt liên quan đến chiến lược quân sự của Israel tại Lebanon.

Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng ủng hộ Thủ tướng Netanyahu tái cử giữa bất đồng về Lebanon. Ảnh: AP.

Bài viết có tiêu đề “Trump nắm giữ lợi thế trong cơ hội tái cử đầy bấp bênh của Netanyahu”, trong đó dẫn phát biểu của Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Israel. Theo đó, ông Trump cho biết sẽ xem xét các ứng cử viên trước khi đưa ra quyết định ủng hộ trong cuộc bầu cử tại Israel.

Tổng thống Trump nhận định, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Netanyahu, song cũng sẽ cân nhắc các ứng cử viên khác như cựu Thủ tướng Naftali Bennett và cựu Tổng Tham mưu trưởng Gadi Eisenkot trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh truyền thông quốc tế đưa tin quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo có dấu hiệu căng thẳng, liên quan đến cách tiếp cận của Israel đối với tình hình tại Lebanon. Tổng thống Trump được cho là đã nhiều lần chỉ trích chiến lược quân sự của Tel Aviv là kéo dài, đồng thời đề cập đến các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut của Lebanon.

Thủ tướng Netanyahu. Ảnh: Reuters.

Trước đó, Tổng thống Mỹ từng kêu gọi Israel áp dụng cách tiếp cận kiềm chế hơn tại Lebanon, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu thúc đẩy các giải pháp ngoại giao trong khu vực.

Theo báo The Wall Street Journal, quan hệ giữa hai bên được cho là đã xấu đi trong bối cảnh Nhà Trắng tìm kiếm một lối thoát ngoại giao cho cuộc xung đột với Iran. Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết trong các cuộc trao đổi gần đây, Thủ tướng Netanyahu thường đề xuất các biện pháp quân sự cứng rắn hơn, trong khi Tổng thống Trump thể hiện quan điểm ưu tiên giải pháp ngoại giao.

The Wall Street Journal cũng cho biết một số phát biểu trong các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo mang tính gay gắt, song hiện chưa được Nhà Trắng hoặc Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận.

Thu Uyên