Tìm bị hại liên quan đến vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 533/QĐ-VPCQSĐT ngày 02/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tháng 03/2026 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng trong vụ án đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép các thông tin tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại các ngân hàng thương mại, bao gồm:
1. Tài khoản đứng tên Lê Tuấn Tú
VPBank: 0816905718
PGBank: 1701901813030
ACB: 25050091
Bac A Bank: 302001060007050
Nam A Bank: 318333112900001
2. Tài khoản đứng tên Đỗ Xuân Nam
PGBank: 9412695659144
Bac A Bank: 302001060006997
ACB: 25028071
VPBank: 0889736239
3. Tài khoản đứng tên Trịnh Tuấn Hưng
Bac A Bank: 302001060007048
Nam A Bank: 0816072500
ACB: 25040541
VPBank: 0816072500
PGBank: 7516093626711
4. Tài khoản đứng tên Mai Lê Duy Thái
VPBank: 0833107038
PGBank: 8422862092872
ACB: 25065711
Nam A Bank: 826333546600001
Bac A Bank: 302001060007076
5. Tài khoản đứng tên Đinh Thế Phong
VPBank: 0825920268
PGBank: 7519443957607
ACB: 25051501
Bac A Bank: 302001060007047
Nam A Bank: 0813925303
6. Tài khoản đứng tên Ngô Phúc Hưng
PGBank: 8980846965010
Bac A Bank: 303001060007421
Nam A Bank: 0846965010
ACB: 49046977
VPBank: 0932345221
7. Tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Minh
Bac A Bank: 303001060007420
Nam A Bank: 0858034540 (mở ngày 17/03/2026)
VPBank: 0354754293
8. Tài khoản đứng tên Vũ Trần Úy Thương
Nam A Bank: 0847488259
ACB: 24796371
PGBank: 0048667653635
9. Tài khoản đứng tên Nguyễn Phạm Tuyết Đông
ACB: 24717417
PGBank: 4333321890130
Nam A Bank: 826329947500001
Bac A Bank: 302001060006886
10. Tài khoản đứng tên Phạm Thị Thu
ACB: 2504631
PGBank: 3272642307247
Bac A Bank: 302001060006943
11. Tài khoản đứng tên Lê Tùng Dương
VPBank: 0944523236
Nam A Bank: 826329936800001
ACB: 21914781
PGBank: 4891003713450
Bac A Bank: 300001060024970
12. Tài khoản đứng tên Bùi Anh Thái
VPBank: 0963860923
Nam A Bank: 334326360700001
Bac A Bank: 305001060007612
13. Tài khoản đứng tên Dương Thị Thùy Linh
VPBank: 95645485151
PGBank: 2707040028558
Nam A Bank: 043340898
Bac A Bank: 300001060024363
14. Tài khoản đứng tên Nguyễn Trọng Thắng
VPBank: 581518818415
PGBank: 2985211526442
ACB: 24494481
Nam A Bank: 325329471400001
Bac A Bank: 690001060005728
15. Tài khoản đứng tên Nguyễn Lê Tùng
VPBank: 99158303333
PGBank: 8980348169450
ACB: 25598951
Nam A Bank: 325339887400001
Bac A Bank: 300001060026170
16. Tài khoản đứng tên Trần Chí Khải
VPBank: 0397594380
PGBank: 8980348169450 / 0397594380
ACB: 0397594380
Bac A Bank: 300001060025053
Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các tài khoản ngân hàng nêu trên khẩn trương liên hệ phối hợp làm việc
Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).
Cán bộ thụ lý: Điều tra viên Nguyễn Hoàng Đạt. Số điện thoại: 0913.513.638, trước ngày 30/08/2026 để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật.
LP (Nguồn Công an tỉnh)
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