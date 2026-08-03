Tìm bị hại liên quan đến vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và bị hại liên quan đến vụ án hình sự “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 533/QĐ-VPCQSĐT ngày 02/06/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa đang thụ lý điều tra vụ án “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” xảy ra tháng 03/2026 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình điều tra, công an xác định các đối tượng trong vụ án đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép các thông tin tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại các ngân hàng thương mại, bao gồm:

1. Tài khoản đứng tên Lê Tuấn Tú

VPBank: 0816905718

PGBank: 1701901813030

ACB: 25050091

Bac A Bank: 302001060007050

Nam A Bank: 318333112900001

2. Tài khoản đứng tên Đỗ Xuân Nam

PGBank: 9412695659144

Bac A Bank: 302001060006997

ACB: 25028071

VPBank: 0889736239

3. Tài khoản đứng tên Trịnh Tuấn Hưng

Bac A Bank: 302001060007048

Nam A Bank: 0816072500

ACB: 25040541

VPBank: 0816072500

PGBank: 7516093626711

4. Tài khoản đứng tên Mai Lê Duy Thái

VPBank: 0833107038

PGBank: 8422862092872

ACB: 25065711

Nam A Bank: 826333546600001

Bac A Bank: 302001060007076

5. Tài khoản đứng tên Đinh Thế Phong

VPBank: 0825920268

PGBank: 7519443957607

ACB: 25051501

Bac A Bank: 302001060007047

Nam A Bank: 0813925303

6. Tài khoản đứng tên Ngô Phúc Hưng

PGBank: 8980846965010

Bac A Bank: 303001060007421

Nam A Bank: 0846965010

ACB: 49046977

VPBank: 0932345221

7. Tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Minh

Bac A Bank: 303001060007420

Nam A Bank: 0858034540 (mở ngày 17/03/2026)

VPBank: 0354754293

8. Tài khoản đứng tên Vũ Trần Úy Thương

Nam A Bank: 0847488259

ACB: 24796371

PGBank: 0048667653635

9. Tài khoản đứng tên Nguyễn Phạm Tuyết Đông

ACB: 24717417

PGBank: 4333321890130

Nam A Bank: 826329947500001

Bac A Bank: 302001060006886

10. Tài khoản đứng tên Phạm Thị Thu

ACB: 2504631

PGBank: 3272642307247

Bac A Bank: 302001060006943

11. Tài khoản đứng tên Lê Tùng Dương

VPBank: 0944523236

Nam A Bank: 826329936800001

ACB: 21914781

PGBank: 4891003713450

Bac A Bank: 300001060024970

12. Tài khoản đứng tên Bùi Anh Thái

VPBank: 0963860923

Nam A Bank: 334326360700001

Bac A Bank: 305001060007612

13. Tài khoản đứng tên Dương Thị Thùy Linh

VPBank: 95645485151

PGBank: 2707040028558

Nam A Bank: 043340898

Bac A Bank: 300001060024363

14. Tài khoản đứng tên Nguyễn Trọng Thắng

VPBank: 581518818415

PGBank: 2985211526442

ACB: 24494481

Nam A Bank: 325329471400001

Bac A Bank: 690001060005728

15. Tài khoản đứng tên Nguyễn Lê Tùng

VPBank: 99158303333

PGBank: 8980348169450

ACB: 25598951

Nam A Bank: 325339887400001

Bac A Bank: 300001060026170

16. Tài khoản đứng tên Trần Chí Khải

VPBank: 0397594380

PGBank: 8980348169450 / 0397594380

ACB: 0397594380

Bac A Bank: 300001060025053

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các tổ chức, cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến các tài khoản ngân hàng nêu trên khẩn trương liên hệ phối hợp làm việc

Địa chỉ tiếp nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa (Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Cán bộ thụ lý: Điều tra viên Nguyễn Hoàng Đạt. Số điện thoại: 0913.513.638, trước ngày 30/08/2026 để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định pháp luật.

LP (Nguồn Công an tỉnh)