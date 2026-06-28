Tổng thống Mỹ đề cử Giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thông báo đã đề cử ông Lance Schroyer làm Giám đốc mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/6 thông báo đã đề cử ông Lance Schroyer làm Giám đốc mới của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE). Ảnh: newson6.

Trong tuyên bố bằng văn bản đăng trên tài khoản mạng xã hội, ngày 27/6, Tổng thống Trump cho biết ông đã đề cử ông Schroyer lãnh đạo ICE – cơ quan phụ trách các hoạt động trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Tổng thống Trump viết: “Tôi rất vui mừng thông báo rằng tôi đã đề cử Lance Schroyer làm Giám đốc ICE tiếp theo của chúng ta”, đồng thời cho biết ông Schroyer có hơn 29 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực thi pháp luật.

Tổng thống Trump cho biết ứng cử viên của mình từng là cảnh sát bang Oklahoma và là quân nhân thuộc Thủy quân Lục chiến Mỹ, đồng thời khẳng định ông Schroyer là “một nhà lãnh đạo đã được chứng minh” trong lĩnh vực an ninh.

Tổng thống Mỹ nói: “Ông Schroyer có kinh nghiệm thực tiễn trong việc đưa những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi đường phố của chúng ta. Quan trọng hơn, ông ấy có đầy đủ phẩm chất cần thiết để bắt giữ và trục xuất, với tốc độ chưa từng có, những đối tượng phạm tội đã nhập cảnh trái phép vào đất nước”.

Tổng thống Trump cũng cho rằng Thượng viện Mỹ cần “ngay lập tức phê chuẩn” việc bổ nhiệm ông Schroyer, đồng thời nhấn mạnh: “Đừng để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào. Cùng nhau, chúng ta sẽ đưa nước Mỹ an toàn trở lại”.

Kể từ khi nhậm chức vào năm ngoái, Tổng thống Trump đã coi việc tăng cường kiểm soát nhập cư là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ pháp luật cho rằng những biện pháp của chính phủ vi phạm các quyền tự do dân sự và tạo ra môi trường thiếu an toàn, đặc biệt đối với các nhóm thiểu số sắc tộc.

ICE là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của Tổng thống Trump thông qua các hoạt động bắt giữ và trục xuất người nhập cư. Ảnh: NJ.com.

ICE là cơ quan giữ vai trò trung tâm trong chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư của Tổng thống Trump thông qua các hoạt động bắt giữ và trục xuất người nhập cư. Vụ các nhân viên ICE bắn chết hai công dân Mỹ là Alex Pretti và Renee Good tại bang Minnesota hồi tháng 1 đã làm bùng phát các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Theo phân tích của hãng tin Reuters dựa trên hồ sơ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ, ít nhất 50 người đã tử vong trong các cơ sở giam giữ người nhập cư tại Mỹ kể từ khi ông Trump phát động chiến dịch trục xuất quy mô lớn. Tổng thống Trump cho rằng chiến dịch siết chặt nhập cư nhằm giảm tình trạng nhập cư trái phép và tăng cường an ninh trong nước.

Thanh Vân

Nguồn Aa, Reuters.