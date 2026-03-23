Tổng thống Trump điều đặc vụ ICE tới sân bay Mỹ giữa khủng hoảng nhân sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ điều động các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) tới các sân bay trên toàn nước Mỹ từ ngày 23/3 nhằm giảm áp lực an ninh trong bối cảnh hệ thống hàng không quá tải.

Hành khách xếp hàng tại khu kiểm tra an ninh của Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) tại sân bay John F. Kennedy International Airport, New York City, ngày 22/3/2026. Ảnh: AP.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump cho biết lực lượng ICE sẽ hỗ trợ các nhân viên Cơ quan An ninh Giao thông Vận tải (TSA), những người vẫn đang làm việc không lương do bế tắc ngân sách kéo dài. Trước đó một ngày, ông cảnh báo sẽ triển khai lực lượng liên bang nếu Quốc hội không thông qua ngân sách cho an ninh sân bay.

Động thái này diễn ra khi Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) – cơ quan quản lý TSA – đã đóng cửa một phần hơn một tháng do tranh chấp chính trị về chính sách nhập cư. Đảng Dân chủ yêu cầu cải cách DHS sau các vụ đặc vụ ICE bắn chết hai công dân Mỹ tại Minneapolis hồi đầu năm.

Việc đóng cửa chính phủ khiến khoảng 50.000 nhân viên TSA phải làm việc không lương trong nhiều tuần. Áp lực tài chính buộc hàng trăm người nghỉ việc, hàng nghìn người xin nghỉ ốm, khiến năng lực vận hành an ninh hàng không suy giảm đáng kể.

Theo số liệu, hơn 400 nhân viên TSA đã rời bỏ công việc, trong khi tỷ lệ vắng mặt có thời điểm lên tới khoảng 10%, thậm chí cao hơn tại các sân bay lớn như Atlanta, New York và Houston. Hệ quả là thời gian chờ kiểm tra an ninh kéo dài 2-3 giờ, riêng ngày 21/3 ghi nhận hơn 1.900 chuyến bay bị trì hoãn và trên 100 chuyến bị hủy.

Cố vấn phụ trách vấn đề biên giới Nhà Trắng Tom Homan khẳng định ICE kiểm soát lối ra vào, điều tiết hành khách và kiểm tra giấy tờ để giảm thời gian chờ đợi. Ảnh: Getty Images.

Phát biểu ngày 23/3, quan chức phụ trách biên giới Nhà Trắng Tom Homan cho biết các đặc vụ ICE sẽ không trực tiếp vận hành thiết bị soi chiếu, mà chủ yếu hỗ trợ các nhiệm vụ như kiểm soát lối ra vào, điều tiết hành khách và kiểm tra giấy tờ. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi có thể đảm nhận một số phần việc để nhân viên TSA tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, qua đó giảm thời gian chờ đợi.”

Tại Atlanta, giới chức xác nhận ICE sẽ được triển khai tại sân bay quốc tế Hartsfield-Jackson để hỗ trợ kiểm soát dòng hành khách, nhưng không thực hiện kiểm tra nhập cư.

Kế hoạch này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski gọi đây là “ý tưởng tồi”, cho rằng cần ưu tiên giải quyết bế tắc ngân sách và trả lương cho nhân viên TSA. Trong khi đó, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cảnh báo việc sử dụng lực lượng chưa được đào tạo chuyên sâu về an ninh hàng không có thể tiềm ẩn rủi ro.

Hiện nhiều sân bay đã phải tổ chức quyên góp thực phẩm và nhu yếu phẩm để hỗ trợ nhân viên TSA. Giới chức cảnh báo nếu tình trạng bế tắc ngân sách kéo dài, nguy cơ gián đoạn hoạt động hàng không sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Al Jazeera.