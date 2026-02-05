Tổng thống Mỹ lần đầu đề cập “cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn” về nhập cư

Ngày 4/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý rằng cần có “cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn” trong vấn đề chính sách nhập cư, sau khi xảy ra vụ đặc vụ liên bang bắn chết 2 người trong chiến dịch bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, gây nên khiến làn sóng phản đối và tranh cãi gay gắt về việc sử dụng vũ lực của lực lượng này.

Trả lời phỏng vấn của chương trình NBC Nightly News liên quan đến tình hình ở Minneapolis, Tổng thống Trump nói: "Tôi nhận thấy rằng, có thể chúng ta cần cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn, dù rằng vẫn phải duy trì chính sách cứng rắn cần thiết trong vấn đề này."

Sau phát biểu của người đứng đầu Nhà Trắng, Giám đốc Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Tom Homan thông báo sẽ rút 700 nhân viên liên bang khỏi bang Minnesota. Tuy nhiên, chiến dịch truy quét nhập cư bất hợp pháp sẽ không dừng lại hoàn toàn và ICE vẫn duy trì khoảng 2.000 nhân viên tại đây.

Cũng theo ông Homan, chính quyền liên bang sẽ tiếp tục thực thi các biện pháp cứng rắn với những người định cư không đủ giấy tờ với quy mô lớn trên toàn quốc.

Thị trưởng thành phố Minneapolis, Jacob Frey, và Thống đốc bang Minnesota, Tim Walz, hoan nghênh quyết định giảm quân số của ICE và yêu cầu chính phủ liên bang phải hành động nhanh chóng hơn nữa để chấm dứt chiến dịch truy quét người nhập cư ở Minneapolis.

Minneapolis trở thành điểm nóng tranh luận quốc gia tại Mỹ về chính sách siết chặt nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, đặc biệt sau 2 vụ bắn chết công dân Mỹ, gồm y tá Renee Good (37 tuổi) và Alex Pretti (34 tuổi).

Mặc dù sau 2 vụ việc trên đã có một số điều chỉnh nhất định trong việc triển khai các hoạt động di trú tại Minneapolis, nhưng Giám đốc Homan vẫn khẳng định chiến dịch hiện nay sẽ được tiếp tục hằng ngày trên toàn quốc và mục tiêu dài hạn của chính phủ là trục xuất toàn bộ những người không có giấy tờ cư trú bất hợp pháp./.

Theo TTXVN