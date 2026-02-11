Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

Bộ An ninh Nội địa Mỹ trước nguy cơ đóng cửa

Bất đồng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của Mỹ về các điều kiện siết chặt hoạt động của lực lượng thực thi di trú đang làm chậm tiến trình thông qua ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), khiến cơ quan này đối mặt nguy cơ đóng cửa một phần sau ngày 13/2.

Trụ sở Bộ An ninh Nội địa Mỹ tại Tukwila, Washington. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 10/2, các lãnh đạo của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ, gồm lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, cho rằng đề xuất phản hồi từ phía đảng Cộng hòa liên quan đến các yêu cầu siết chặt hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) là “không đầy đủ và không thỏa đáng,” do đó không giải quyết được “những quan ngại của người dân Mỹ” về hoạt động thực thi luật di trú của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ. Nội dung đề xuất này chưa được công bố công khai.

Trước đó, sau một số vụ việc liên quan đến công dân Mỹ và lực lượng thực thi di trú liên bang tại thành phố Minneapolis, bang Minnesota, tháng 1 vừa qua, lãnh đạo đảng Dân chủ đã yêu cầu siết chặt một số quy định đối với lực lượng thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ.

Trong số đó có yêu cầu cần có giấy phép do thẩm phán hoặc tòa án ban hành, cho phép cơ quan chức năng thực hiện các hành động pháp lý cụ thể như bắt giữ, khám xét nhà hoặc tài sản, tăng cường việc nhận diện danh tính của các nhân viên thi hành nhiệm vụ thuộc Bộ An ninh Nội địa, áp dụng tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn về sử dụng vũ lực và chấm dứt tình trạng phân biệt chủng tộc trong các cuộc kiểm tra.

Đảng Dân Chủ cho rằng những thay đổi này là cần thiết. Thượng nghị sỹ Chuck Schumer nhấn mạnh: “Chúng tôi chỉ đơn giản muốn Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuân thủ các tiêu chuẩn mà hầu hết các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ đã tuân theo. Đảng Dân chủ đang chờ phản hồi tiếp theo từ phía đảng Cộng hòa.”

Trước đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune bày tỏ lạc quan về tiến triển đàm phán giữa hai bên, song thừa nhận hai bên khó đạt đồng thuận về vấn đề thực thi luật di trú.

Theo lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries, các nghị sỹ đảng Cộng hòa cho biết sẵn sàng thảo luận việc tăng cường trang thiết bị ghi hình và huấn luyện nhân viên thực thi pháp luật của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhưng phản đối các yêu cầu cốt lõi như bắt buộc phải có trát tòa ban hành trong mọi trường hợp hay công khai danh tính đầy đủ của nhân viên thực thi.

Trước đó, ngày 3/2, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành một gói tài trợ ngân sách quy mô lớn trị giá khoảng 1.200 tỷ USD nhằm chấm dứt đợt chính phủ đóng cửa một phần trong vài ngày, bắt đầu từ ngày 31/1.

Gói tài trợ này bảo đảm nguồn tài trợ trọn năm cho chính phủ liên bang đến hết tháng 9, song Bộ An ninh Nội địa Mỹ chỉ được cấp ngân sách trong 2 tuần, tức đến ngày 13/2. Biện pháp này đồng nghĩa với khoảng thời gian 10 ngày căng thẳng để Quốc hội đàm phán một thỏa thuận tài trợ cho Bộ An ninh Nội địa, trong bối cảnh phe Dân chủ yêu cầu cải cách nhằm kiềm chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ và Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP).

Nếu không đạt được thỏa thuận, việc Bộ An ninh Nội địa Mỹ đóng cửa một phần, bắt đầu từ ngày 14/2 theo giờ Mỹ, có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ công và hoạt động đi lại./.

Theo TTXVN